«РуссНефть» заложила недвижимость из-за долгов по налогам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 75,76 (-0,42) Инвестиции, 13:10
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 89,26 (-0,72) Инвестиции, 13:10
В Белоруссии сообщили о лишении прав сигналивших в «День Воли» водителей Политика, 21:22 Дерипаска предупредил об «убийстве» внутреннего туризма курортным сбором Бизнес, 21:07 Инфекционист Минздрава допустил сохранение ограничений на год-два Общество, 21:07 Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке РБК Cтиль и Dyson, 20:55 Замглавы отдела полиции в Москве арестовали по делу о краже вещдоков Общество, 20:31 Почему бизнес уходит от турагентств к it-решениям для командировок РБК и Smartway, 20:26 Оператор сообщил о провале попытки снять судно с мели в Суэцком канале Общество, 20:20 Вышел официальный трейлер «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Стиль, 20:20 Мазепин показал худшее время на второй тренировке Гран-при Бахрейна Спорт, 19:59 Как вести онлайн-бухгалтерию на удаленке РБК и СберБизнес, 19:57 Дефицит полупроводников останавливает мировой автопром. Что происходит? Инвестиции, 19:54 Слуцкий рассказал о нелюбви к судьям Спорт, 19:53 Путин назначил нового главу Пензенской области Политика, 19:53 «Нас понимают в любой точке мира». Как создавался маркетплейс ZELWIN Крипто, 19:53
Бизнес ,  
0 

«РуссНефть» заложила недвижимость из-за долгов по налогам

«РуссНефть» и ее дочка заключили с ФНС договоры о залоге недвижимого имущества. Оба соглашения были подписаны в рамках решения о предоставлении компаниям рассрочки по выплате НДПИ за четыре месяца
Русснефть RNFT ₽166 -0,48% Купить
Фото: Николай Гингазов / Global Look Press
Фото: Николай Гингазов / Global Look Press

«РуссНефть», крупнейшим акционером которой является семья основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, в июле 2020 года заключила с межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы (ФНС) договор залога недвижимого имущества на сумму 8,1 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании (.pdf) по МСФО за прошлый год. Общая стоимость заложенного имущества составила 12,2 млрд руб.

Одновременно с этим «Варьеганнефть» (дочернее добывающее предприятие «РуссНефти») подписала аналогичный договор на сумму обязательства 1 млрд руб. общей залоговой стоимостью 1,6 млрд руб.

Как говорится в отчете, оба соглашения были подписаны в рамках решения о предоставлении компаниям рассрочки по выплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), они должны будут исполнить обязательства до первой половины 2021 года.

Глава «РуссНефти» исключил банкротство компании
Бизнес
Фото:russneft.ru

Источник, близкий к одной из нефтяных компаний, сказал РБК, что под залогом недвижимого имущества обычно имеется в виду нефтяные скважины на месторождениях.

РБК направил запрос представителю «РуссНефти».

«РуссНефть» получила от ФНС рассрочку по выплате НДПИ в августе прошлого года. Речь шла о налоговых выплатах за февраль, март, апрель и май. Поручителем по договору выступило подконтрольное компании ООО «Белые Ночи».

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Байден обещал $2 трлн на «зеленую» энергетику. Какие акции ждет взлет? Обязательная маркировка становится все масштабнее: планы на 2021 год Какие навыки в резюме отпугнут работодателя

В конце августа агентство Moody's присвоило рейтингу вероятности дефолта «РуссНефти» статус «ограниченный дефолт» (limited default). В агентстве указали со ссылкой на отчетность компании, что она не погасила долг в размере $46 млн по кредиту ВТБ на $1,2 млрд, что должна была сделать в первом и втором кварталах прошлого года. Позже «РуссНефть» сообщила, что договорилась о реструктуризации кредита.

«Сафмар» Гуцериевых продаст часть доли в «М.Видео» через SPO
Бизнес
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

В середине сентября президент «РуссНефти» Евгений Толочек говорил в интервью РБК, что «технически» дефолт должен был состояться еще в апреле 2020 года, но компания «чувствует себя абсолютно нормально». Топ-менеджер подчеркнул, что никаких предпосылок к банкротству «РуссНефти» нет.

В марте Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между Гуцериевым и принадлежащим ЦБ банком «Открытие» по иску регулятора на 85 млрд руб. Как сообщали источники РБК, в его рамках Гуцериев обязался выплатить 14 млрд руб. Претензии регулятора касались санации Бинбанка в 2017 году, Гуцериев на тот момент был миноритарием банка. Эксперты в разговоре с РБК не исключали, что деньги на погашение обязательств могут взять из средств, привлеченных от продажи «Сафмаром» акций «М.Видео».

Авторы
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
«РуссНефть» ФНС залог недвижимость НДПИ
Материалы по теме
В «РуссНефти» в год пандемии вдвое выросло число увольнений
Бизнес
В «РуссНефти» рассказали о риске потери нефтяной отрасли России
Бизнес
«РуссНефть» отказалась от моратория на банкротство для выплаты дивидендов
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter