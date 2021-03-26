«РуссНефть» заложила недвижимость из-за долгов по налогам

«РуссНефть» и ее дочка заключили с ФНС договоры о залоге недвижимого имущества. Оба соглашения были подписаны в рамках решения о предоставлении компаниям рассрочки по выплате НДПИ за четыре месяца

Фото: Николай Гингазов / Global Look Press

«РуссНефть», крупнейшим акционером которой является семья основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, в июле 2020 года заключила с межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы (ФНС) договор залога недвижимого имущества на сумму 8,1 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании (.pdf) по МСФО за прошлый год. Общая стоимость заложенного имущества составила 12,2 млрд руб.

Одновременно с этим «Варьеганнефть» (дочернее добывающее предприятие «РуссНефти») подписала аналогичный договор на сумму обязательства 1 млрд руб. общей залоговой стоимостью 1,6 млрд руб.

Как говорится в отчете, оба соглашения были подписаны в рамках решения о предоставлении компаниям рассрочки по выплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), они должны будут исполнить обязательства до первой половины 2021 года.

Источник, близкий к одной из нефтяных компаний, сказал РБК, что под залогом недвижимого имущества обычно имеется в виду нефтяные скважины на месторождениях.