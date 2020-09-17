Глава «РуссНефти» исключил банкротство компании

Ни сама «РуссНефть», ни ее кредиторы не планируют банкротить компанию, заявил РБК ее президент Евгений Толочек. По словам топ-менеджера, кризис миновал и компания может спокойно работать при ценах на нефть в $40 за баррель

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Никаких предпосылок к банкротству «РуссНефти» нет, заявил в интервью РБК президент компании Евгений Толочек. «Ни у кого в «РуссНефти» даже мысли такой [о банкротстве] не возникало, потому что реальных предпосылок к банкротству нет, ситуацию раздули», — подчеркнул он.

По словам Толочека, «технически» у компании должен был состояться дефолт еще в апреле 2020 года, но сейчас «РуссНефть» «чувствует себя абсолютно нормально».

Весной «РуссНефть», крупнейшим акционером которой является семья Михаила Гуцериева, пропустила два платежа на общую сумму $46 млн по кредиту ВТБ на $1,2 млрд, после этого агентство Fitch понизило ее рейтинг до преддефолтного, а Moody's присвоил ей статус «ограниченный дефолт». В июле «РуссНефть» договорилась с ФНС о рассрочке платежей по НДПИ под залог имущества на 12,3 млрд руб.

Аудиторы EY в заключении на отчетность «РуссНефти» за шесть месяцев 2020 года сообщили о неустойчивом положении компании на фоне кризиса. С марта 2020 года в мире наблюдается существенная волатильность на фондовых, валютных и сырьевых рынках, включая падение цен на нефть и ослабление рубля, написали они. По мнению экспертов, при продолжительном неблагоприятном развитии эти факторы «приводят к существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности группы продолжать непрерывно свою деятельность».