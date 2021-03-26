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В «РуссНефти» в год пандемии вдвое выросло число увольнений

Число сотрудников принадлежащей Михаилу Гуцериеву группы в 2020 году сократилось на 554 человека, до 8594. По итогам прошлого года выручка компании снизилась почти на треть (до ₽133,2 млрд) и она получила убыток ₽23 млрд
Русснефть RNFT ₽166 -0,48% Купить
Фото: russneft.ru
Фото: russneft.ru

Среднесписочная численность работников компаний, входящих в группу «РуссНефть» Михаила Гуцериева, на 31 декабря 2020 года составила 8594 человека против 9148 годом ранее. Об этом говорится в отчете компании за 2020 год по МСФО, опубликованном 26 марта. За год компания сократила число сотрудников на 554 человека, или 6%. В 2019 году персонал «РуссНефти» снизился лишь на 246 человек.

РБК направил запрос представителю компании.

По итогам 2020 года выручка «РуссНефти» сократилась на 28,8%, с 187,127 млрд руб. до 133,196 млрд, компания получила 23 млрд убытка против 22 млрд чистой прибыли годом ранее. Компания также снизила расходы на выплату вознаграждения ключевому управленческому персоналу, включая заработную плату и налоги с фонда оплаты труда, — с 1,299 млрд руб. до 1,028 млрд руб.

Сын миллиардера Гуцериева покинет совет директоров «РуссНефти»
Бизнес
Саид Гуцериев

В связи со стремительным развитием пандемии в 2020 году многие страны, включая Россию, ввели карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности, констатируют авторы отчета. «С марта 2020 года наблюдалась существенная волатильность на фондовых, валютных и сырьевых рынках, включая резкое падение цен на нефть в первом полугодии 2020 года и ослабление курса рубля по отношению к иностранным валютам», — напоминает компания. А добыча нефти и нефтепереработка оказались среди наиболее пострадавших отраслей российской экономики из-за дополнительного негативного эффекта от принятия обязательств сократить добычу в рамках соглашения ОПЕК+ и общего падения спроса в экономике.

«На самом деле мы уже в середине января начали понимать, что мировая нефтяная отрасль находится на пороге большой беды, и стали разрабатывать антикризисный план», — заявил в интервью РБК президент «РуссНефти» Евгений Толочек в сентябре 2020 года.

Автор
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
«РуссНефть» оптимизация бизнеса
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