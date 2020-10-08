Fitch признало дефолт «РуссНефти» и тут же подняло рейтинг на две ступени

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 77,92 (-0,18) Инвестиции, 14:29
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 91,7 (-0,11) Инвестиции, 14:29
Штаб Трампа согласился перенести дебаты с Байденом Политика, 22:28 Проблемы в защите и гол Соболева. Как сборная России проиграла Швеции Спорт, 22:12 Как получить диплом Global EMBA в Австрии, не уезжая надолго из России РБК и WU Executive Academy, 22:12 Трижды завершавший карьеру Макгрегор анонсировал бой с Порье в UFC Спорт, 22:05 Le Monde узнала о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального Политика, 21:53 Еврокомиссия выбрала Зеленую столицу Европы на 2022 год Недвижимость, 21:51 Глава «Нафтогаза» сообщил о возбуждении дела о госизмене против компании Бизнес, 21:48 В Киргизии назвали 12 условий для наведения порядка в стране Политика, 21:42 Как быстро распознать мошенника при переводе денег в сети. Тест РБК, ВКонтакте и Mastercard, 21:32 Fitch признало дефолт «РуссНефти» и тут же подняло рейтинг на две ступени Бизнес, 21:22 Сборная России по футболу потерпела первое поражение в 2020 году Спорт, 21:08 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и СберПервый, 20:52 Кабмин рассмотрит поправки к закону о бэби-боксах после скандала в Думе Общество, 20:45 В КоАП появится возможность обнулить нарушения ПДД после оплаты штрафа Общество, 20:40
Бизнес ,  
0 

Fitch признало дефолт «РуссНефти» и тут же подняло рейтинг на две ступени

Fitch опустило рейтинг «РуссНефти» Михаила Гуцериева до ограниченного дефолта RD и сразу же повысило его до CC, допускающего дефолт. Это произошло после того, как компания договорилась об отсрочке платежей по кредиту в $1,17 млрд
Русснефть RNFT ₽346,6 -0,29% Купить
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта нефтяной компании «РуссНефть» с уровня C (начался дефолт или процесс, на него похожий) до уровня RD (ограниченный дефолт, или дефолт по отдельным обязательствам) и одновременно повысило его на две ступени — до уровня CC (дефолт возможен). Об этом говорится в отчете агентства, опубликованном в четверг, 8 октября.

Основной кредитор «РуссНефти» катарский CQUR Bank (ВТБ владеет 19% его акций) согласился внести изменения в график погашения кредита на $1,17 млрд, освободив компанию от уплаты основной суммы долга в 2020 году, включая уже просроченные платежи в общей сложности на $91 млн. Эту сумму банк согласился добавить к финальному платежу, который должен быть произведен в 2026 году, указывает Fitch.

«Мы понизили рейтинг «РуссНефти» до уровня «ограниченный дефолт» по двум причинам: во-первых, по нашему мнению, у компании не было возможности избежать дефолта, во-вторых, после реструктуризации кредита ухудшились материальные условия для кредитора», — объяснил РБК аналитик Fitch Вячеслав Демченко. По его словам, если бы условия кредита поменялись без ухудшения условий для катарского банка, Fitch, возможно, просто повысило бы рейтинг компании.

Глава «РуссНефти» исключил банкротство компании
Бизнес
Фото:russneft.ru

После прохождения через уровень RD агентство подняло рейтинг «РуссНефти» только на две ступени, до CC, так как сохраняется риск непогашения кредита, говорится в сообщении Fitch. По мнению аналитиков, реструктуризация кредита лишь незначительно улучшает очень слабую позицию компании по ликвидности. При базовых предположениях (цена нефти — $41–45 за баррель, курс доллара — 71,5–70,9 руб. в 2020–2021 годах) вероятность дефолта, или «обмена проблемным долгом», может появиться в ближайшие 12 месяцев, опасаются эксперты. Представитель «РуссНефти» это не комментирует.

Fitch пересмотрело рейтинг, после того как 2 октября «РуссНефть» сообщила о подписании дополнительного соглашения по долгу на $1,17 млрд с CQUR и агентом по кредитному договору — ВТБ. Документ урегулировал вопрос платежей компании по этому кредиту. В частности, компания договорилась о грейс-периоде (grace period, льготный период кредитования, когда происходит только выплата процентов) и до конца 2020 года планирует подписать еще одно соглашение с банками о продлении новых условий, говорил источник в компании.

Что происходило с рейтингом «РуссНефти» в 2020 году

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Fitch дважды понижал рейтинг «РуссНефти» в этом году. Первый раз — в марте, с уровня В (существенный риск дефолта, есть ограниченный запас прочности) до уровня ССС+, причина — ослабление ликвидности. Положение компании ухудшилось из-за падения цен на нефть и решения выплачивать более высокие дивиденды, объясняли аналитики. Они предупреждали, что этом году у компании могут возникнуть проблемы с выплатами по кредиту (около $90 млн в год) и при погашении долгосрочных авансов трейдера Glencore на покупку нефти (около $50 млн в год).

Эксперты Fitch также обращали внимание на сделки «РуссНефти» с аффилированными сторонами. Например, в 2019 году компания выдала гарантию по кредиту на сумму €267 млн для структур своего основного акционера Михаила Гуцериева, который приобрел долю в Кузбасской топливной компании, и краткосрочный кредит аффилированной компании еще примерно на €200 млн.

Fitch оценило состояние «РуссНефти» как преддефолтное
Бизнес
Фото:Владимир Федоренко / РИА Новости

Второй раз Fitch понизил рейтинг 8 сентября до уровня С (дефолт неизбежен) после того, как «РуссНефть» опубликовала отчетность за первое полугодие. Тогда выяснилось, что в марте и июне компания пропустила сроки по двум выплатам основной суммы долга перед ВТБ на общую сумму $46 млн, а сам кредит ВТБ передал катарскому банку.

Но «РуссНефть» не планировала подавать на банкротство или останавливать деятельность, уверял РБК президент компании Евгений Толочек. По его словам, при цене $40 за баррель (текущие цены на нефть) компания сможет «комфортно» обслуживать кредит, не снижая производственную программу. Она не собирается продавать активы, но приняла антикризисные меры для стабилизации ситуации: отложила увеличение дивидендов по обыкновенным акциям и сократила инвестиции в добычу. На восстановление производства у «РуссНефти» может уйти около двух лет, добавлял топ-менеджер.

Автор
Алина Фадеева
«РуссНефть» дефолт
Материалы по теме
«РуссНефть» отказалась от моратория на банкротство для выплаты дивидендов
Бизнес
«РуссНефть» Гуцериева заявила об интересе к шельфу Арктики
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter