Fitch признало дефолт «РуссНефти» и тут же подняло рейтинг на две ступени

Fitch опустило рейтинг «РуссНефти» Михаила Гуцериева до ограниченного дефолта RD и сразу же повысило его до CC, допускающего дефолт. Это произошло после того, как компания договорилась об отсрочке платежей по кредиту в $1,17 млрд

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта нефтяной компании «РуссНефть» с уровня C (начался дефолт или процесс, на него похожий) до уровня RD (ограниченный дефолт, или дефолт по отдельным обязательствам) и одновременно повысило его на две ступени — до уровня CC (дефолт возможен). Об этом говорится в отчете агентства, опубликованном в четверг, 8 октября.

Основной кредитор «РуссНефти» катарский CQUR Bank (ВТБ владеет 19% его акций) согласился внести изменения в график погашения кредита на $1,17 млрд, освободив компанию от уплаты основной суммы долга в 2020 году, включая уже просроченные платежи в общей сложности на $91 млн. Эту сумму банк согласился добавить к финальному платежу, который должен быть произведен в 2026 году, указывает Fitch.

«Мы понизили рейтинг «РуссНефти» до уровня «ограниченный дефолт» по двум причинам: во-первых, по нашему мнению, у компании не было возможности избежать дефолта, во-вторых, после реструктуризации кредита ухудшились материальные условия для кредитора», — объяснил РБК аналитик Fitch Вячеслав Демченко. По его словам, если бы условия кредита поменялись без ухудшения условий для катарского банка, Fitch, возможно, просто повысило бы рейтинг компании.

После прохождения через уровень RD агентство подняло рейтинг «РуссНефти» только на две ступени, до CC, так как сохраняется риск непогашения кредита, говорится в сообщении Fitch. По мнению аналитиков, реструктуризация кредита лишь незначительно улучшает очень слабую позицию компании по ликвидности. При базовых предположениях (цена нефти — $41–45 за баррель, курс доллара — 71,5–70,9 руб. в 2020–2021 годах) вероятность дефолта, или «обмена проблемным долгом», может появиться в ближайшие 12 месяцев, опасаются эксперты. Представитель «РуссНефти» это не комментирует.