СК возбудил уголовное дело против главы Petropavlovsk

СК заподозрил главу золотодобывающей компании Petropavlovsk Максима Мещерякова в причинении ущерба на 450 тыс. руб. у ее «дочки» «Покровский рудник». Его обвиняют в самоуправстве при попытке попасть в офис этой компании

Максим Мещеряков (Фото: petropavlovsk.net)

Исполняющий обязанности генерального директора компании Petropavlovsk (по итогам первого полугодия входит в тройку крупнейших производителей золота в России) Максим Мещеряков стал фигурантом уголовного дела, сообщила представитель главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

Следователи расследуют уголовные дела по двум статьям — о самоуправстве и о краже. Информацию о расследовании в отношении Мещерякова подтвердила пресс-служба Petropavlovsk. «Компания понимает, что расследование СК связано с преступлением, предусмотренным ст. 330 Уголовного кодекса «Самоуправство», — указано в ее сообщении, опубликованном в четверг, 22 октября. «Согласно юридической консультации, преступление по этой статье имеет очень широкое определение и может включать в себя действия, совершенные для защиты законных прав или интересов», — подчеркивает пресс-служба Petropavlovsk. Второе дело, о краже, расследуется в отношении неустановленных лиц. Но компания готова сотрудничать со следствием в рамках этого расследования.

По словам Ивановой, Мещеряков подозревается в причинении ущерба «Покровскому руднику» (входит в Petropavlovsk) на сумму, превышающую 450 тыс. руб. «Предварительным расследованием установлено, что Мещеряков и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили самоуправство в отношении представительства АО «Покровский рудник». В результате совершенного преступления компании причинен ущерб на общую сумму свыше 450 тыс. руб.», — добавил она. По ст. 330 Уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде принудительных работ сроком до пяти лет, либо до шести месяцев ареста, либо до пяти лет лишения свободы.

Расследование СК касается событий 26–27 августа 2020 года, когда Мещерякова не пускали в московский офис «Покровского рудника», входящего в Petropavlovsk, и он, по словам представителя рудника, проник туда силой.