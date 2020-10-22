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СК возбудил уголовное дело против главы Petropavlovsk

СК заподозрил главу золотодобывающей компании Petropavlovsk Максима Мещерякова в причинении ущерба на 450 тыс. руб. у ее «дочки» «Покровский рудник». Его обвиняют в самоуправстве при попытке попасть в офис этой компании
Максим Мещеряков
Максим Мещеряков (Фото: petropavlovsk.net)

Исполняющий обязанности генерального директора компании Petropavlovsk (по итогам первого полугодия входит в тройку крупнейших производителей золота в России) Максим Мещеряков стал фигурантом уголовного дела, сообщила представитель главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

Следователи расследуют уголовные дела по двум статьям — о самоуправстве и о краже. Информацию о расследовании в отношении Мещерякова подтвердила пресс-служба Petropavlovsk. «Компания понимает, что расследование СК связано с преступлением, предусмотренным ст. 330 Уголовного кодекса «Самоуправство», — указано в ее сообщении, опубликованном в четверг, 22 октября. «Согласно юридической консультации, преступление по этой статье имеет очень широкое определение и может включать в себя действия, совершенные для защиты законных прав или интересов», — подчеркивает пресс-служба Petropavlovsk. Второе дело, о краже, расследуется в отношении неустановленных лиц. Но компания готова сотрудничать со следствием в рамках этого расследования.

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По словам Ивановой, Мещеряков подозревается в причинении ущерба «Покровскому руднику» (входит в Petropavlovsk) на сумму, превышающую 450 тыс. руб. «Предварительным расследованием установлено, что Мещеряков и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили самоуправство в отношении представительства АО «Покровский рудник». В результате совершенного преступления компании причинен ущерб на общую сумму свыше 450 тыс. руб.», — добавил она. По ст. 330 Уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде принудительных работ сроком до пяти лет, либо до шести месяцев ареста, либо до пяти лет лишения свободы.

Расследование СК касается событий 26–27 августа 2020 года, когда Мещерякова не пускали в московский офис «Покровского рудника», входящего в Petropavlovsk, и он, по словам представителя рудника, проник туда силой.

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Инвестиции
Фото:«РБК Инвестиции»

Компания Petropavlovsk назначила Мещерякова временным гендиректором 17 августа, после того как компанию покинул ее основатель Павел Масловский. Мещеряков ранее возглавлял структуру Bonum Capital, которой принадлежит около 3% Petropavlovsk, что вызывает вопросы у акционеров относительно его независимости. С самим Мещеряковым связаться не удалось.

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Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 24% выступает «Южуралзолото», подконтрольное семье Константина Струкова. Представитель «Южуралзолота» отказался от комментариев.

На новостях об уголовных делах в отношении главы компании Petropavlovsk ее акции на Лондонской бирже упали на 3% (по состоянию на 11:45 мск), капитализация составила £1,1 млрд ($1,4 млрд).

Автор
Светлана Бурмистрова
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