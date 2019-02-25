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Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
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Росстат отчитался о росте цен на бензин в рознице на 10% за год
В январе потребительские цены на бензин по всей стране примерно в 2,5 раза превышали цены производителей, подсчитали в Росстате, но основной их рост пришелся на апрель и май 2018 года. Цены производителей падают с ноября
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Средние потребительские цены на бензин в России с января 2018 по январь 2019 года увеличились на 9,8%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Сильнее всего подорожал автомобильный бензин марки АИ-95 (+9,9%) и дизельное топливо (+15,1%).

Отдельно в январе цены поднялись на 0,8%, до 44,16 руб. за литр, по сравнению с предыдущем месяцем. Служба госстатистики подчеркивает, что в прошлом месяце потребительские цены на автомобильное топливо выросли в 70 субъектах страны. Наиболее ощутимо это было в Чукотском автономном округе, Тверской и Астраханской областях (плюс 1,8%). В десяти других субъектах статистики, напротив, зафиксировали спад, самое большое падение цен произошло в Республике Тыва (минус 3,1%). В Москве и Санкт-Петербурге бензин подорожал на 0,5–0,6%.

Цены производителей

Одновременно с этим снизились в январе на 19,1% цены производителей на бензин. Это произошло почти во всех российских регионах, которые занимаются производством автомобильного бензина. Вилка оказалась широкой: от 0,2% в Якутии до 31,6% в Рязанской области.

Таким образом, потребительские цены на бензин в среднем по стране превышали цены производителей в 2,5 раза.

Экономика 
Дмитрий Козак — РБК: «Главное — сдержать галопирующий рост цен на бензин»

Динамика

По данным Росстата, основной рост потребительских цен на бензин пришелся на апрель—май 2018 года. Индекс потребительских цен за этот период увеличился на примерно 10% (к декабрю 2017 года) и держался на такой отметке до конца года. 31 мая 2018 года правительство приняло решение снизить акцизы на бензин и дизель и далее не повышать их. Это было сделано для стабилизации розничных цен.

Индекс цен производителей начал расти еще с марта, и к маю—июню достигал показателей более 120% (по отношению к ценам декабря 2017 года). Еще один всплеск пришелся на октябрь—ноябрь — за 130%, затем цены производителей пошли вниз и в январе 2019 года составили 90% от декабря 2017 года.

В ноябре прошлого года после резкого роста цен на топливо, который пришелся на конец весны — начало лета, правительство после продолжительной дискуссии договорилось с нефтяниками о заморозке цены на бензин до конца года. Стороны подписали соглашение, которое подразумевает «солидарную ответственность» для всех российских нефтяных компаний и фиксирует рекомендации, которые ранее давало правительство.

В кулуарах прошедшего в середине февраля в Сочи Российского инвестиционного форума курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что цены на бензин в России попросту не могут снижаться из-за рыночных механизмов. Он отметил, что удешевление, которое произошло в некоторых регионах, — это скорее временное явление.

Автор: Анна Трунина
При участии: Андрей Гатинский
Теги: Росстат, бензин, цены на бензин, розница
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