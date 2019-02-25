Росстат отчитался о росте цен на бензин в рознице на 10% за год

Средние потребительские цены на бензин в России с января 2018 по январь 2019 года увеличились на 9,8%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Сильнее всего подорожал автомобильный бензин марки АИ-95 (+9,9%) и дизельное топливо (+15,1%).
Отдельно в январе цены поднялись на 0,8%, до 44,16 руб. за литр, по сравнению с предыдущем месяцем. Служба госстатистики подчеркивает, что в прошлом месяце потребительские цены на автомобильное топливо выросли в 70 субъектах страны. Наиболее ощутимо это было в Чукотском автономном округе, Тверской и Астраханской областях (плюс 1,8%). В десяти других субъектах статистики, напротив, зафиксировали спад, самое большое падение цен произошло в Республике Тыва (минус 3,1%). В Москве и Санкт-Петербурге бензин подорожал на 0,5–0,6%.
Цены производителей
Одновременно с этим снизились в январе на 19,1% цены производителей на бензин. Это произошло почти во всех российских регионах, которые занимаются производством автомобильного бензина. Вилка оказалась широкой: от 0,2% в Якутии до 31,6% в Рязанской области.
Таким образом, потребительские цены на бензин в среднем по стране превышали цены производителей в 2,5 раза.