Росстат отчитался о росте цен на бензин в рознице на 10% за год

Росстат отчитался о росте цен на бензин в рознице на 10% за год

В январе потребительские цены на бензин по всей стране примерно в 2,5 раза превышали цены производителей, подсчитали в Росстате, но основной их рост пришелся на апрель и май 2018 года. Цены производителей падают с ноября

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Средние потребительские цены на бензин в России с января 2018 по январь 2019 года увеличились на 9,8%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Сильнее всего подорожал автомобильный бензин марки АИ-95 (+9,9%) и дизельное топливо (+15,1%).

Отдельно в январе цены поднялись на 0,8%, до 44,16 руб. за литр, по сравнению с предыдущем месяцем. Служба госстатистики подчеркивает, что в прошлом месяце потребительские цены на автомобильное топливо выросли в 70 субъектах страны. Наиболее ощутимо это было в Чукотском автономном округе, Тверской и Астраханской областях (плюс 1,8%). В десяти других субъектах статистики, напротив, зафиксировали спад, самое большое падение цен произошло в Республике Тыва (минус 3,1%). В Москве и Санкт-Петербурге бензин подорожал на 0,5–0,6%.

Цены производителей

Одновременно с этим снизились в январе на 19,1% цены производителей на бензин. Это произошло почти во всех российских регионах, которые занимаются производством автомобильного бензина. Вилка оказалась широкой: от 0,2% в Якутии до 31,6% в Рязанской области.

Таким образом, потребительские цены на бензин в среднем по стране превышали цены производителей в 2,5 раза.