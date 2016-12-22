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Фирма владельца «Кириешек» опровергла связь со сгоревшим в Кемерово ТЦ
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Фирма владельца «Кириешек» опровергла связь со сгоревшим в Кемерово ТЦ
Пожар в торговом центре в Кемерово, 08:52
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Фирма владельца «Кириешек» опровергла связь со сгоревшим в Кемерово ТЦ
В приемной одной из компаний «КДВ Групп» сообщили, что не имеют отношения к торговому центру «Зимняя вишня». Собственник ТЦ пока не известен, однако «Интерфакс» ранее называл владельцем комплекса именно «КДВ Групп»
Денис Штенгелов (Фото: Павел Стефанский / РИА Новости)

В компании ОАО «КДВ», входящей «КДВ Групп» (бренды «Кириешки», «Хрустящий картофель» и «Три корочки») бизнесмена Дениса Штенгелова, опровергли связь со сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.

«ОАО «КДВ» не являлось оператором ТРЦ «Зимняя вишня». Мы вообще к ним не относимся», — сказали РБК в приемной.

Сам Штенгелов не ответил на прямой вопрос РБК, является ли он конечным владельцем ТЦ, но сказал: «Сейчас работаем с органами».

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что собственником всей площадки торгового центра является Кемеровский кондитерский комбинат (структура «КДВ Групп»). По информации собеседника агентства, компания «Зимняя вишня Кемерово» арендовала 3–4-й этажи ТЦ и сдавала в субаренду. Она принадлежит Надежде Судденок, которую, как сообщает агентство, допросили следователи.

Официально сообщалось, что Следственный комитет задержал и допросил директора управляющей компании, работавшей с ТЦ, а также арендатора помещения, в котором предположительно возникло возгорание.

В Кемерово в торговом центре произошел пожар. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Структура «КДВ Групп» сдавала также в аренду площади на 1–2-м этажах ТЦ, утверждает агентство. Источник «Интерфакса» в деловых кругах Кемерово говорит, что «КДВ Групп» до сих пор является собственником «Зимней вишни».

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался в воскресенье, 25 марта, около 12:00 мск. К утру понедельника спасатели еще не разобрали всех завалов, сообщалось о сохраняющихся очагах тления. Жертвами пожара стали как минимум 53 человека, еще 48 пострадали, из них 12 находятся в больницах, двое в тяжелом состоянии.

Авторы: Павел Казарновский, Ольга Агеева, Наталья Новопашина.
Теги: Кемерово , торговый центр , пожар
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