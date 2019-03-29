Козак запустил вторую очередь Богучанского алюминиевого завода

Вице-премьер Дмитрий Козак в рамках Красноярского экономического форума дал команду на запуск второго комплекса Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ), сообщает корреспондент РБК.

БоАЗ и Богучанская ГЭС построены в рамках проекта Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО), куда также входит гидроэлектростанция. О проекте «Русгидро» и UC Rusal договорились в мае 2006 года. Мощность завода — 600 тыс. т алюминия в год, Первая очередь была запущена в 2016 году.

По мощности производства Богучанский завод занимает третье место в России после Красноярского и Братского алюминиевых заводов. Общий объем инвестиций в строительство БоАЗ оценивался в $2,6 млрд.

Красноярский экономический форум проходит с 28 по 30 марта.