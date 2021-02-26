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В «Аэрофлоте» объяснили предложение ввести «негарантированный» тариф

В компании предложили ввести тариф, при котором перевозчик может без согласия пассажира менять дату вылета и рейс, а также маршрут. В «Аэрофлоте» заявили, что инициатива прорабатывалась в пандемию и сейчас не рассматривается
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Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Предложение о вводе «негарантированного» тарифа на пассажирские авиаперевозки, по которому компания может менять дату, рейс, а также маршрут без согласия пассажира, прорабатывался в период пандемии и сейчас не рассматривается. Об этом РБК сообщил представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

«В настоящий момент в актуальной повестке такая инициатива не рассматривается, — пояснил Демин. — Она прорабатывалась в период пандемии как одна из инициатив по приданию пассажирам большей уверенности в периоды массового изменения расписания, возможных изменений типов воздушных судов, неопределенности со сроками снятия ограничений».

О предложении «Аэрофлота» ранее сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо на имя президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна. В нем компания описала тариф с «негарантированными» билетами, по условиям которого перевозчик в одностороннем порядке может менять дату или рейс, а также заменить, например, прямой перелет стыковочным или класс обслуживания.

«Аэрофлот» предложил менять условия перевозки без согласия пассажира
Бизнес
Фото:Александр Земляниченко / AP

Тариф предполагает компенсации (максимальная — 30 тыс. руб.), однако если авиакомпания предупредит пассажира об изменениях не менее чем за две недели до поездки, выплат не будет.

В пояснительной записке компания отмечает, что мера позволит снизить среднюю стоимость билетов на 2%.

Как писала газета, Тасун сообщил, что до рассмотрения инициативы необходимо собрать мнения других участников рынка. В Минтрансе допустили рассмотрение предложения только после полного восстановления авиасообщения.

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В начале февраля глава Росавиации Александр Нерадько высказывал мнение о том, что на сроки возобновления полетов за рубеж может повлиять вакцинация от коронавируса. «Мы рассчитываем на то, что те меры, которые сейчас принимаются в области вакцинации населения (не только у нас в стране, но и во всем мире), все-таки приведут к снижению риска заболеваемости в странах и наши санитарные врачи будут более уверенно разрешать возобновлять международные полеты», — пояснил он.

Гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов в интервью РБК предполагал, что мировой рынок авиаперевозок может восстановиться в 2023–2024 годах, а российский — в 2022-м. Такие темпы для России он объяснил результатами полетов в августе и сентябре прошлого года, когда некоторые компании перевезли больше пассажиров, чем годом ранее.

Сейчас Россия открыла авиасообщение с более чем двумя десятками стран, однако не во всех из них пока разрешили въезд россиянам. Международное авиасообщение в России приостановлено из-за пандемии с конца марта.

Авторы
Тимофей Дзядко, Мария Лисицына
«Аэрофлот» авиасообщение авиабилеты
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