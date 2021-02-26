В «Аэрофлоте» объяснили предложение ввести «негарантированный» тариф

В компании предложили ввести тариф, при котором перевозчик может без согласия пассажира менять дату вылета и рейс, а также маршрут. В «Аэрофлоте» заявили, что инициатива прорабатывалась в пандемию и сейчас не рассматривается

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Предложение о вводе «негарантированного» тарифа на пассажирские авиаперевозки, по которому компания может менять дату, рейс, а также маршрут без согласия пассажира, прорабатывался в период пандемии и сейчас не рассматривается. Об этом РБК сообщил представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

«В настоящий момент в актуальной повестке такая инициатива не рассматривается, — пояснил Демин. — Она прорабатывалась в период пандемии как одна из инициатив по приданию пассажирам большей уверенности в периоды массового изменения расписания, возможных изменений типов воздушных судов, неопределенности со сроками снятия ограничений».

О предложении «Аэрофлота» ранее сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо на имя президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна. В нем компания описала тариф с «негарантированными» билетами, по условиям которого перевозчик в одностороннем порядке может менять дату или рейс, а также заменить, например, прямой перелет стыковочным или класс обслуживания.

Тариф предполагает компенсации (максимальная — 30 тыс. руб.), однако если авиакомпания предупредит пассажира об изменениях не менее чем за две недели до поездки, выплат не будет.