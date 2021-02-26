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«Аэрофлот» предложил менять условия перевозки без согласия пассажира

Новый «негарантируемый» тариф, по мнению компании, позволит снизить среднюю цену билетов. В Минтрнсе заявили, что предложение не будут рассматривать до полного восстановления отрасли после пандемии
«Аэрофлот» AFLT ₽69,44 -1,22% Купить
Фото: Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

В «Аэрофлоте» предложили ввести в России тариф, по которому перевозчик может самостоятельно менять дату, рейс, маршрут перелета без учета мнения пассажира. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо, направленное авиакомпанией президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну.

В предложении «Аэрофлота» описывается тариф с «негарантированными» билетами, по которым перевозчик в одностороннем порядке может менять условия поездки. Кроме даты или рейса, он может поменять, например, прямой маршрут на стыковочный рейс, изменить класс обслуживания.

Тариф предполагает компенсацию пассажирам за неудобства, но не во всех случаях. В частности, выплат не будет, если авиакомпания не менее чем за две недели предупредит пассажира об изменениях условий поездки. Максимальный размер компенсации предлагается установить в 30 тыс. руб.

Глава «Аэрофлота» — РБК: «Ожидаем восстановление рынка в 2022 году»
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Михаил Полубояринов

В «Аэрофлоте» считают, что использование подобных тарифов позволит на 2% снизить среднюю стоимость билетов.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают инициативу «Аэрофлота» попыткой легализовать овербукинг — явление, когда авиакомпании продают билетов больше, чем кресел в самолете.

По информации издания, «Аэрофлот» направил Тасуну письмо еще 11 февраля. Тасун сообщил, что рассмотрение инициативы отложено для сбора мнений других участников рынка. В то же время, представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что уже отказались от своего предложения, которое прорабатывалось в период пандемии.

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В Минтрансе отметили, что предложение ввести «негарантированные» билеты в любом случае не будет рассматриваться до полноценного восстановления авиасообщения.

«Аэрофлот» предложил уменьшить размеры багажа
Бизнес
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В январе «Аэрофлот» предложил на 20% уменьшить габариты провозимого багажа — с 203 до 158 см по сумме трех сторон. Такая норма используется многими иностранными авиакомпаниями, «Аэрофлот» также ориентировался на нее до сентября 2020 года — багаж в пределах 158-203 см считался крупногабаритным и требовал дополнительной оплаты.

В Минтрансе сообщили, что инициатива требует дополнительной проработки, и сейчас по ней нет окончательного решения. В росавиации отметили, что подобное изменение вызовет «социально негативные риски».

Автор
Михаил Котляр
«Аэрофлот» билеты перелеты
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