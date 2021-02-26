«Аэрофлот» предложил менять условия перевозки без согласия пассажира

Новый «негарантируемый» тариф, по мнению компании, позволит снизить среднюю цену билетов. В Минтрнсе заявили, что предложение не будут рассматривать до полного восстановления отрасли после пандемии

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В «Аэрофлоте» предложили ввести в России тариф, по которому перевозчик может самостоятельно менять дату, рейс, маршрут перелета без учета мнения пассажира. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо, направленное авиакомпанией президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну.

В предложении «Аэрофлота» описывается тариф с «негарантированными» билетами, по которым перевозчик в одностороннем порядке может менять условия поездки. Кроме даты или рейса, он может поменять, например, прямой маршрут на стыковочный рейс, изменить класс обслуживания.

Тариф предполагает компенсацию пассажирам за неудобства, но не во всех случаях. В частности, выплат не будет, если авиакомпания не менее чем за две недели предупредит пассажира об изменениях условий поездки. Максимальный размер компенсации предлагается установить в 30 тыс. руб.

В «Аэрофлоте» считают, что использование подобных тарифов позволит на 2% снизить среднюю стоимость билетов.