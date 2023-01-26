«Коммерсантъ» узнал о переговорах по перепродаже «ВымпелКома»

Как стало известно «Коммерсанту», начались переговоры о перепродаже «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), сообщает газета со ссылкой на источники. По данным издания, Минфин, Минэкономики и ЦБ выступили против сделки по продаже «Вымпелкома» холдингом Veon российскому топ-менеджменту во главе с гендиректором Александром Торбаховым.

Как рассказал источник в правительстве, сделку «отправили на доработку». Еще один собеседник газеты заверил, что «вопрос по «Вымпелкому» просто был отложен».

Представитель «ВымпелКома» отказался от комментариев РБК.

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