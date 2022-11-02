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Эксперты заявили, что VEON будет сложно продать «ВымпелКом»

Эксперт БКС «Мир инвестиций» Ермоленко: VEON будет сложно найти покупателя на «ВымпелКом»
«ВымпелКом» по своим показателям уступает конкурентам и найти покупателя на компанию стоимостью до $3 млрд будет сложно, утверждает эксперт. Он предположил, что контрольный пакет перейдет к топ-менеджерам оператора связи
VEON VEON $0,29 0% Купить
Фото: Wirestock Creators / Shutterstock
Фото: Wirestock Creators / Shutterstock

Найти покупателя на «ВымпелКом» (владелец бренда «Билайн») будет сложно, заявил в эфире телеканала РБК начальник отдела персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Ермоленко.

В среду нидерландский холдинг VEON, которому принадлежит «ВымпелКом», объявил о начале продажи российского бизнеса.

Ермоленко сообщил, что стоимость российской компании оценивается в $2,5–3 млрд. «ВымпелКом» генерирует около половины всей выручки холдинга VEON. «Даже с дисконтом потенциальным 15 либо 20% найти какого-либо покупателя за кеш на этот актив сейчас будет весьма сложно. Дело в том, что VEON демонстрирует динамику по росту выручки и по приросту абонентской базы, которая уступает МТС и Tele2», — объяснил эксперт. Попытки руководства компании исправить ситуацию успехом пока не увенчались, отметил он.

По мнению Ермоленко, речь будет идти скорее о переходе контрольного пакета акций менеджменту «ВымпелКома», чтобы компания могла продолжить свою деятельность.

Специалист отметил, что влияние сделки на рынок будет зависеть от того, как VEON распорядится полученными средствами. «То есть она направит этот кеш полученный либо на размер дивидендных выплат, либо на дальнейшие сделки слияния или поглощения— в данном случае там будет негативная реакция, бумага будет подвержена очередным распродажам. То есть покупать сейчас, платить ту премию, которая сейчас на рынке сформировалась, порядка 20–30%, уже <...> какого-либо интереса не представляет. <...> Еще даже нет какой-либо предварительной оценки, нету какого-либо покупателя, непонятно, какую сумму VEON получит за эту сделку», — предполагает Ермоленко.

Генеральный директор Денис Кусков в эфире РБК заявил, что «Билайну» сейчас необходимо сосредоточиться на улучшении финансовых показателей и удержании абонентской базы. В «ВымпелКоме» заявили, что стратегия «Билайна» после смены владельца останется неизменной.

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