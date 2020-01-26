Дерипаска сообщил о «скептически-позитивном» настрое инвесторов в Давосе

Несмотря на то, что эксперты улучшили свой прогноз по экономическому развитию, проблемы, которые могут вызвать новый кризис, остались, считает бизнесмен

Олег Дерипаска (Фото: Reuters / Ruben Sprich)

Мировые инвесторы пока сохраняют аппетит к новым вложениям, но неясно, надолго ли это, заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска, подводя в своем Telegram-канале итоги Всемирного экономического форума в Давосе.

Экономическому росту мешают жесткая денежная политика Европейского центробанка и «практически отсутствие налоговых стимулов для предпринимателей»; помимо этого, неизвестно, что будет после Brexit, пояснил бизнесмен. «На этом скептически-позитивном настрое у инвесторов во всем мире, похоже, сохраняется аппетит на новые вложения, но вопрос: хватит ли его надолго?» — отметил он.

По словам Дерипаски, хоть эксперты и улучшили свой прогноз с сентября 2019 года, когда «мир уже был готов к полноценной рецессии», проблемы, которую могут привести к новому кризису, все еще остались. В их числе бизнесмен назвал давление на бизнес в Китае как внутри — со стороны Коммунистической партии, так и из-за пределов страны, из-за которого больших частных проектов от китайских предпринимателей в ближайшие пять лет не предвидится. «Государственные же структуры вряд ли смогут создать проекты, в результате которых появятся товары, способные увеличить китайский экспорт (это мы уже знаем на российском примере)», — отметил он.

Другой проблемой бизнесмен назвал «политическое безволие в Евросоюзе в отсутствие реального лидера». «[Канцлер Германии Ангела] Меркель звучала в Давосе как пенсионер, даже [канцлер Австрии] Себастьян Курц на ее фоне выглядел оптимистом, знающим, что делать», — заключил он.

Дерипаска впервые посетил форум в Давосе, проходивший с 21 по 24 января, после попадания в санкционный список США в 2018 году. После выступления американского президента Дональда Трампа бизнесмен похвалил того за реформы в экономике и социальной сфере и раскритиковал политику российского Центробанка. Помимо этого, Дерипаска также прокомментировал выступление на форуме экоактивистки Греты Тунберг. Сам бизнесмен также должен был выступить в Давосе, но сессию с его участием отменили.