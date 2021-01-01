Пулково снизило тарифы для иностранцев до уровня российских авиакомпаний

Пулково отменило почти все скидки для российских авиакомпаний, но увеличило их для иностранных. Это сдерживает развитие межрегиональных перевозок, заявляют отечественные игроки

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Оператор аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) изменил бонусную программу при обслуживании авиакомпаний. Это следует из нового положения о развитии маршрутных сетей авиакомпаний в Пулково, которое опубликовано на официальном сайте аэропорта.

В результате изменений условия обслуживания для российских и иностранных перевозчиков становятся идентичными, следует из подсчетов консультанта нескольких авиакомпаний, с которыми ознакомился РБК. Такой результат связан с тем, что стоимость обслуживания международных рейсов для иностранных авиакомпаний в Пулково с учетом применения скидки за полеты в рамках режима «открытого неба» (позволяет компаниям перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране ее регистрации), который был введен в Пулково с начала 2020 года, снизится до уровня российских компаний. Корректность расчетов РБК подтвердили аналитики одной из крупнейших российских авиакомпаний и главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

В пресс-службе ВВСС сообщили РБК, что стратегическими задачами аэропорта Пулково являются развитие как трансферного пассажиропотока (включает полеты за рубеж), так и прямого авиасообщения с регионами России. Сейчас практически 65% пассажиропотока аэропорта Пулково составляют региональные перевозки. «Тарифы на региональных направлениях остаются без изменений в течение четырех лет — с 2017 года, и в ближайший период их повышения не ожидается. При этом в компании действует маркетинговая программа, предоставляющая скидки для авиакомпаний, соблюдающих определенные условия», — отметили в пресс-службе. У российских авиакомпаний даже с условием изменений в маркетинговой программе остается существенное конкурентное преимущество по тарифам по сравнению с иностранцами, подчеркивает представитель ВВСС.

Позже, после публикации статьи на сайте РБК, представитель ВВСС подтвердил, что Пулково изменил мотивационную программу для компаний. Но скидки касаются отдельных услуг, а аэропорт при расчете стоимости обслуживания для перевозчиков учитывает весь комплекс услуг, подчеркивает он. «В связи с этим условия обслуживания перевозчиков, если под этим понимать ценовой подход, не идентичны: стоимость рейса для международного перевозчика даже с учетом применения скидки за полеты в рамках режима «открытого неба» от двух до четырех раз выше, чем для российского», — сказал он.