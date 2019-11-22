Половина акций «Газпрома» оказалась в свободном обращении

«Газпром» продал последний крупный пакет квазиказначейских акций, увеличив объем бумаг в свободном обращении почти до 50%. Это может привести к повышению веса бумаг в инвестиционных индексах, таких как MSCI и FTSE

С 22 ноября в свободном обращении находятся 49,61% акций «Газпрома», сообщила монополия. Концерн увеличил free float после продажи второго пакета квазиказначейских акций в 3,59%, но покупателя не назвал.

Государство контролирует 50,2% «Газпрома» — через «Росимущество» (38,37%), «Роснефтегаз» (10,97%) и «Росгазификацию» (0,89%).

Увеличение бумаг «Газпрома» в свободном обращении (free float) может привести к повышению их веса в инвестиционных индексах, таких как MSCI и FTSE, сказал РБК начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев. Это позитивно скажется на стоимости бумаг концерна на зарубежных биржах. При этом вес акций «Газпрома» в индексе Московской биржи уже близок к максимальному, так что серьезного влияния на стоимость акций на российской площадке сделка не окажет, оговаривается эксперт.

Скорее всего, появление нового крупного акционера после продажи 3,59% может привести к дальнейшему улучшению дивидендной политики, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Видно, что рынок связывает продажу пакета с повышенными выплатами, поэтому цена акций росла вчера, несмотря на предложение о покупке крупного пакета, объясняет он.

«Газпром» продал 3,59% за 187,7 млрд руб. ($2,9 млрд) через Московскую биржу. Накануне на бирже такой пакет стоил 216,2 млрд руб.