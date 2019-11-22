Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 63,71 (-0,13) Quote, 12:20
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (-0,18) Quote, 12:20
Продукты по интернету: как «Утконос» занял почти половину рынка РБК и SAP, 16:02 Victoria’s Secret из-за финансовых проблем впервые за 25 лет отменила шоу Бизнес, 16:00 Всем свободу! Как управлять людьми в эпоху искусственного интеллекта Pro, 15:53 Курс доллара не смог удержаться выше ₽64: что будет с валютами дальше Quote, 15:52 Половина акций «Газпрома» оказалась в свободном обращении Бизнес, 15:47 Песков заявил о невозможности омрачить визит Вучича в Россию Политика, 15:37 Российский фигурист стал третьим в короткой программе на этапе Гран-при Спорт, 15:37 Обвинявшая доцента Соколова в избиении девушка раскрыла детали нападения Общество, 15:36 Когнитивные нарушения: как прожить в здравом уме и доброй памяти Партнерский материал, 15:33 От Seltos до Camry: главные новинки мотор-шоу в Лос-Анджелесе для России Авто, 15:29 Сеть «Самсон-Фарма» начала выдавать кредиты в аптеках под 23% годовых Общество, 15:23 Почему Bitcoin снова предсказали гибель Крипто, 15:19 Глава «Авито» — об участии в экономике шеринга и перспективах развития Тренды, 15:15 Как отсеять неподходящие торговые центры: краткое пособие для арендатора Pro, 15:07
Бизнес ,  
0 
Половина акций «Газпрома» оказалась в свободном обращении
«Газпром» продал последний крупный пакет квазиказначейских акций, увеличив объем бумаг в свободном обращении почти до 50%. Это может привести к повышению веса бумаг в инвестиционных индексах, таких как MSCI и FTSE

С 22 ноября в свободном обращении находятся 49,61% акций «Газпрома», сообщила монополия. Концерн увеличил free float после продажи второго пакета квазиказначейских акций в 3,59%, но покупателя не назвал.

Государство контролирует 50,2% «Газпрома» — через «Росимущество» (38,37%), «Роснефтегаз» (10,97%) и «Росгазификацию» (0,89%).

Увеличение бумаг «Газпрома» в свободном обращении (free float) может привести к повышению их веса в инвестиционных индексах, таких как MSCI и FTSE, сказал РБК начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев. Это позитивно скажется на стоимости бумаг концерна на зарубежных биржах. При этом вес акций «Газпрома» в индексе Московской биржи уже близок к максимальному, так что серьезного влияния на стоимость акций на российской площадке сделка не окажет, оговаривается эксперт.

Скорее всего, появление нового крупного акционера после продажи 3,59% может привести к дальнейшему улучшению дивидендной политики, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Видно, что рынок связывает продажу пакета с повышенными выплатами, поэтому цена акций росла вчера, несмотря на предложение о покупке крупного пакета, объясняет он.

«Газпром» продал 3,59% за 187,7 млрд руб. ($2,9 млрд) через Московскую биржу. Накануне на бирже такой пакет стоил 216,2 млрд руб.

На открытии торгов в пятницу, 22 ноября, акции «Газпрома» незначительно росли в течение первого часа, а затем перешли к снижению. К 14:30 акции упали на 1,25% — до 251,2 руб. за бумагу, капитализация составила 5,9 трлн руб. «Газпром» продал 3,59% с большим дисконтом к рынку (более 13%), объясняет падение котировок Суверов.

«Газпром» выставил пакет на продажу 21 ноября, сообщив, что собирается продать его одному покупателю. Тем не менее концерн получил от инвесторов 479 заявок. После сообщения о продаже пакета акции компании на бирже выросли на 4,7%, но к закрытию рост скорректировался до 2,6%.

Впервые о планах продать 6,6% квазиказначейских акций глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил в июне на собрании акционеров. Первую часть пакета, 2,93% акций, «Газпром» продал 25 июля за 139,1 млрд руб. — на 10% дешевле стоимости пакета на бирже в день сделки.

Первый пакет квазиказначейских акций, как и второй, проданный в четверг, ушел одному покупателю, которого «Газпром» не раскрыл. Bloomberg и источники РБК сообщали, что среди покупателей были структуры, связанные с бизнесменом Аркадием Ротенбергом. Но Ротенберг через представителя заявил РБК, что ни он, ни его родственники, ни связанные с ними структуры в сделке не участвовали.

Автор: Алина Фадеева
Теги: «Газпром»
Материалы по теме
«Газпром» назвал стоимость выставленных на продажу акций
Бизнес
«Газпром» собрал заявки на пакет своих акций почти на 240 млрд руб.
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter