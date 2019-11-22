Инвесторы переполнили новый пакет «Газпрома»

Российский газовый концерн обнародовал объем заявок на 3,6% его акций

Инвесторы подали почти 500 заявок на 3,6% акций «Газпрома» на общую сумму около 240 млрд руб. при рыночной цене 216 млрд руб. По условиям аукциона победителем может быть только один претендент, который выкупит весь пакет

Алексей Миллер (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Последний пакет

«Газпром» получил от инвесторов 479 заявок на 3,59% квазиказначейских акций, говорится в сообщении концерна. Общая сумма заявок составила 237,7 млрд руб., предложения принимались в четверг, 21 ноября, с 10:00 до 17:00 мск. «Газпром» сообщил, что продаст весь пакет целиком, «продажа меньшего количества акций не предусмотрена».

О продаже акций через биржу монополия объявила утром 21 ноября, накануне такой пакет стоил 211 млрд руб. В течение дня на новостях о продаже акции подскочили на 4,7%, почти до 260 руб. за штуку, к закрытию рост скорректировался до 2,6%. На закрытии стоимость продаваемого пакета составила 216,2 млрд руб.

Продавцом выступила «дочка» монополии «Газпром газораспределение», организатором — Газпромбанк, крупнейший акционер которого «Газпром». Покупателя монополия не раскрыла. Заявки на покупку акций будут обработаны только завтра, пока информации о покупателе нет, рассказали РБК два человека, которые подавали заявки.

Продажа 3,59% акций «Газпрома», вероятнее всего, пройдет по той же схеме, что и продажа 2,93% летом этого года, сказал РБК гендиректор УК «Спутник — Управление активами» Александр Лосев. Продажа обоих пакетов не сопровождалась премаркетингом, что обычно указывает на предварительные договоренности с якорным инвестором, указал он.

Представители бизнесменов Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко, которым принадлежали крупнейшие подрядчики «Газпрома», заявили РБК, что они не планируют подавать заявки. Ротенберг не намерен участвовать в приобретении этого пакета, сказал РБК его представитель. «Волга груп» Тимченко не покупала акции «Газпрома», добавил представитель бизнесмена после окончания приема заявок. Представитель «Газпрома» не ответил на запрос РБК.

Поддержка президента Накануне капитализацию «Газпрома» попытались поддержать президент Владимир Путин и первый вице-премьер Антон Силуанов. «Все эти изменения (смена двух ключевых зампредов правления и других топ-менеджеров, а также реорганизация компании. — РБК) — это инициатива руководителя компании, господина [Алексея] Миллера, в том числе и его настойчивая позиция по увеличению дивидендной части. Исхожу из того, что политика подобного рода будет продолжена», — заявил президент в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». «Президент дал полную характеристику ситуации с «Газпромом». Уверен, что компания имеет большой потенциал своего роста, на фоне оценок лидера нашей страны думаю, что эта динамика продолжит расти», — добавил Силуанов. Акции отреагировали ростом, но затем упали вместе с рынком.

Таинственный инвестор

О планах продать 6,6% квазиказначейских акций предправления «Газпрома» Алексей Миллер впервые заявил на годовом собрании акционеров 28 июня. Через месяц, 25 июля, «Газпром» продал первую часть пакета — 2,93% за 139,1 млрд руб. — на 10% дешевле рыночной стоимости бумаг в этот день (154,3 млрд руб.). Было подано также почти 500 заявок на общую сумму 198,9 млрд руб. Но пакет в итоге был продан одному покупателю, которого «Газпром» до сих пор не раскрыл.

Bloomberg и источники РБК сообщали, что среди покупателей были структуры, связанные с Ротенбергом. Бизнесмен через представителя опровергал РБК информацию, что он является покупателем 2,93% «Газпрома», выставленных на продажу его структурами. По словам Ротенберга, ни он, ни его родственники, ни связанные с ними фирмы в сделке не участвовали.

Вопрос о том, кто приобрел в июле 2,93% акций монополии, зампред «Газпрома» Фамил Садыгов прокомментировал в среду, 20 ноября: «Мне разницы нет. Я об этом узнаю только тогда, когда общее собрание будет и появится покупатель в списке». «Возможно, видно будет. Если это будет лицо (юридическое лицо, напрямую представленное в реестре. — РБК), тогда вы увидите, когда общее собрание будет. Если это через управляющую компанию — вы увидите управляющую компанию», — уточнил он.

Продажа 2,93% акций «Газпрома» на бирже позволила успешно монетизировать выставленный на продажу пакет, вырученные средства можно будет направить на развитие, говорил РБК аналитик БКС Кирилл Таченников. По оценке БКС, выручка от продажи этих акций позволила сократить чистый долг компании на 6%. По итогам 2018 года чистый долг «Газпрома» составил 2,217 трлн руб.

«Газпром» продает второй квазиказначейский пакет на 3,59% не из-за необходимости привлечь деньги, а ради роста стоимости компании, говорил журналистам Садыгов в кулуарах форума «Россия зовет!». «Не потому что нам деньги нужны, не потому что ликвидность нужна. А просто стояла задача: этот казначейский пакет, как навес, висел над капитализацией компании. Эту задачу мы перед собой ставили и будем реализовывать», — объяснил топ-менеджер «Газпрома».