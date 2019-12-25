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Дело Гуцериевых ,  
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Гуцериев объяснил сообщения об уголовном деле словами «созвездие идиотов»
Ранее в компаниях, связанных с «Сафмаром», прошли обыски в рамках дела о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. По данным СМИ, речь идет о переправке нефти в Турцию
Михаил Гуцериев (Фото: Людмила Подобедова / РБК)

Бизнесмен Михаил Гуцериев, прибывший в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, прокомментировал возбуждение уголовного дела о контрабанде нефти в Турцию, передает корреспондент РБК.  

«Нет никакого преследования. Кто это придумал. Меня не вызывал никто. Какое уголовное преследование. Чего волноваться, я пришел, как все», — сказал он. Отвечая на вопрос о наличии информации по обвинению в контрабанде, он сказал: «Откуда я знаю, созвездие идиотов».  

В середине декабря в нескольких компаниях, связанных с Гуцериевым, прошли следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ст. 226.1 УК). По данным источников РБК, сотрудники ОМОНа провели обыски в офисе «ФортеИнвеста» на Новослободской улице в Москве. Как сообщал Telegram-канала Mash, обыски прошли в десяти офисах компаний Гуцериева и его родственников, в том числе в штаб-квартирах нефтекомпании «РуссНефть», а также в квартире самого Гуцериева в Хамовниках.

«Сафмар» опроверг вызов Гуцериева на допрос
Бизнес

В пресс-службе «Сафмара» данные об обысках опровергали, а Гуцериев называл их провокацией. Mash также писал, что Гуцериев прибыл для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о контрабанде нефти в управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.  

Согласно материалам дела, речь идет о контрабанде 100 тыс. т нефти в Турцию, которая оттуда переправлялась на Украину, ущерб оценивается в 2 млрд руб. Как писал «Коммерсантъ», уголовное дело было возбуждено на основании поступившей из ФСБ России информации о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов в Турцию. Поставки, по данным собеседника газеты, велись без уплаты таможенных платежей в интересах нефтяного холдинга АО «ФортеИнвест», с 2014 года компанию возглавляет сын Михаила Гуцериева Саид. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не знают об обысках в фирмах Гуцериева.

Авторы: Людмила Подобедова, Кристина Астафурова
Теги: Михаил Гуцериев, «Сафмар», контрабанда
РБК
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