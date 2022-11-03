«Яндекс» потратил ₽4,7 млрд на выплаты сотрудникам вместо опционов

Выручка «Яндекса» в третьем квартале выросла на 46% год к году и составила ₽133,2 млрд

Выдачу опционов сотрудникам заменили повышением окладов и премий, так как торги «Яндексом» на NASDAQ с 28 февраля приостановлены. Компания опубликовала квартальную отчетность: выручка в третьем квартале выросла на 46% год к году

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Яндекс» направил 4,7 млрд руб. на денежные выплаты сотрудникам вместо опционов, следует из отчета компании за третий квартал.

В начале сентября «Яндекс» сообщил, что заменит выдачу опционов сотрудникам повышением окладов и премий. «Торги акциями «Яндекса» на NASDAQ приостановлены, поэтому выдавать сотрудникам новые опционы сейчас не имеет смысла. Чтобы люди сохранили предсказуемый доход, мы решили увеличить зарплаты и премии и выплачивать годовые бонусы», — пояснили в пресс-службе компании. В опционной программе участвуют около 10 тыс. человек.

NASDAQ и NYSE приостановили торги ценными бумагами компаний, ведущих основную деятельность в России, 28 февраля. В апреле в «Яндексе» заявили, что не исключают размещения акций на новой международной фондовой бирже.

Общая выручка «Яндекса» в третьем квартале выросла год к году на 46%, до 133,2 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль составила 5 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA — 20 млрд руб.

Выручка поисковой системы и интернет-портала в третьем квартале увеличилась год к году на 45%, до 60,9 млрд руб. Общая поисковая доля «Яндекса» составила 62% (рост на 2,7 п.п. год к году).

Общая выручка сервисов мобильности (такси, каршеринг, аренда самокатов) выросла на 40%, до 31 млрд руб. Количество поездок увеличилось на 24%. Доля поездок вне России в сентябре составила 29% (против 27% в июне и 25% в марте).

Выручка сервиса «Яндекс.Плюс» выросла на 81%, до 7,8 млрд руб. Число подписчиков «Плюса» возросло на 53% и достигло 15,8 млн. Выручка Yandex Cloud увеличилась на 175% год к году.

Товарооборот сегмента e-commerce за девять месяцев этого года вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составил 195,6 млрд руб.