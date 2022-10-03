Транзит контейнеров по железным дорогам России упадет на 25%

Транзит контейнеров через Россию упадет почти на 25% в 2022 году, в основном из-за падения перевозок между Китаем и Европой, заявил замглавы РЖД Алексей Шило. Ранее он говорил о планах нарастить транзит вчетверо к 2027 году

Фото: trcont.com

Транзитные перевозки контейнеров 20-футового эквивалента (twenty-foot equivalent unit, TEU) по сети РЖД в 2022 году могут снизиться почти на 25%, следует из выступления заместителя гендиректора монополии Алексея Шило на брифинге в понедельник, 3 октября, передает корреспондент РБК.

По словам топ-менеджера, в январе—сентябре транзит сократился на 17,6%, по итогам всего 2022 года монополия планирует перевезти не менее 830 тыс. транзитных TEU. В 2021-м этот показатель достиг 1,1 млн TEU — абсолютного рекорда за всю историю российских и советских железных дорог.

Основной причиной снижения контейнерного транзита Шило назвал падение перевозок из Китая в Европу и обратно. За девять месяцев 2022 года они сократились на 35%.

Однако монополия планирует перевезти по всем направлениям в общей сложности не менее 6,3 млн TEU в 2022 году, что лишь на 3% меньше, чем было в прошлом году (6,5 млн TEU). В январе—сентябре по сети РЖД проследовали 4,8 млн TEU (рост на 0,5% к аналогичному периоду 2021 года): внутрироссийские перевозки контейнеров, на которые приходится основной объем, выросли на 3,6%, импортные — на 13,5%, а экспортные снизились на 3,5%, сообщил Шило. Погрузка всех видов грузов на сети РЖД по итогам 2022 года сократится на 5%, то есть до 1,22 млрд т, добавил он.

В январе 2022 года, за месяц до начала военной спецоперации на Украине, топ-менеджер заявлял, что РЖД рассчитывают нарастить транзитные перевозки контейнеров вчетверо, до 4 млн TEU, максимум к 2027 году. В 2021-м транзит контейнеров через Россию вырос на 43%, до 1,1 млн TEU. За последние пять лет объемы перевозок контейнеров удвоились, сообщала пресс-служба монополии. В 2022 году транзит грузов в контейнерах принесет компании около 2% доходов от грузовых перевозок, говорил ранее представитель РЖД, не раскрывая конкретные суммы.