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Оператор терминалов сообщил о падении перевалки контейнеров на 34%

Больше всего на российском контейнерном рынке перевалка упала в Балтийском регионе, также сокращение фиксируется в южных и дальневосточных портах
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Перевалка контейнеров в морских портах России во втором квартале 2022 года (к аналогичному периоду прошлого года) сократилась почти на 34,9%, по итогам первого полугодия — на 17,3%. Такую оценку представил оператор контейнерных терминалов на российском рынке Global Ports, основываясь на показателях грузооборота за 2021 год и информации Ассоциации морских торговых портов

В первую очередь на такие показатели повлияли порты Балтийского региона: во втором квартале перевалка упала на 61%, в том числе на 57,1% в терминалах Петербурга и области. В южных портах падение составило 11,6%, на Дальнем Востоке — 13,2%.

«Прогноз грузооборота в Балтийском бассейне на 2022 год предполагает значительное снижение объемов по сравнению с 2021 годом, в то время как рынок Дальнего Востока, как ожидается, будет более стабильным», — указали в Global Ports.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Единственным направлением, где перевалка во втором квартале к аналогичному периоду прошлого года выросла, стали северные порты, рост составил 17,1%.

По данным Ассоциации морских торговых портов (АМТП), за январь—июнь этого года грузооборот морских портов России уменьшился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 410,0 млн т.

Ассоциация за первую половину года зафиксировала снижение грузооборота портов Каспийского бассейна (на 30,6%), Дальневосточного бассейна (на 1,9%), Балтийского бассейна (на 0,2%), Азово-Черноморского бассейна (на 0,6%). Рост фиксируется только в портах Арктического бассейна (на 4,8%) по сравнению с первым полугодием прошлого года.

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Юлия Выродова Юлия Выродова
морские порты судоходство грузоперевозки
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