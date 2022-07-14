Оператор терминалов сообщил о падении перевалки контейнеров на 34%

Больше всего на российском контейнерном рынке перевалка упала в Балтийском регионе, также сокращение фиксируется в южных и дальневосточных портах

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Перевалка контейнеров в морских портах России во втором квартале 2022 года (к аналогичному периоду прошлого года) сократилась почти на 34,9%, по итогам первого полугодия — на 17,3%. Такую оценку представил оператор контейнерных терминалов на российском рынке Global Ports, основываясь на показателях грузооборота за 2021 год и информации Ассоциации морских торговых портов

В первую очередь на такие показатели повлияли порты Балтийского региона: во втором квартале перевалка упала на 61%, в том числе на 57,1% в терминалах Петербурга и области. В южных портах падение составило 11,6%, на Дальнем Востоке — 13,2%.

«Прогноз грузооборота в Балтийском бассейне на 2022 год предполагает значительное снижение объемов по сравнению с 2021 годом, в то время как рынок Дальнего Востока, как ожидается, будет более стабильным», — указали в Global Ports.

Единственным направлением, где перевалка во втором квартале к аналогичному периоду прошлого года выросла, стали северные порты, рост составил 17,1%.

По данным Ассоциации морских торговых портов (АМТП), за январь—июнь этого года грузооборот морских портов России уменьшился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 410,0 млн т.

Ассоциация за первую половину года зафиксировала снижение грузооборота портов Каспийского бассейна (на 30,6%), Дальневосточного бассейна (на 1,9%), Балтийского бассейна (на 0,2%), Азово-Черноморского бассейна (на 0,6%). Рост фиксируется только в портах Арктического бассейна (на 4,8%) по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Читайте на РБК Pro Pro Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Инструкции Pro Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Статьи Pro Параллельный импорт техники: что не так Параллельный импорт техники: что не так Статьи Pro x The Economist Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist Статьи Pro Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога Инструкции Pro Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел Видео Pro Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Статьи Pro Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Статьи

В начале апреля ЕС ввел запрет для кораблей под российским флагом заходить в порты сообщества. Исключения возможны для судов, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию, продукты питания, гуманитарную помощь.