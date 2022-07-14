Оператор терминалов сообщил о падении перевалки контейнеров на 34%
Перевалка контейнеров в морских портах России во втором квартале 2022 года (к аналогичному периоду прошлого года) сократилась почти на 34,9%, по итогам первого полугодия — на 17,3%. Такую оценку представил оператор контейнерных терминалов на российском рынке Global Ports, основываясь на показателях грузооборота за 2021 год и информации Ассоциации морских торговых портов
В первую очередь на такие показатели повлияли порты Балтийского региона: во втором квартале перевалка упала на 61%, в том числе на 57,1% в терминалах Петербурга и области. В южных портах падение составило 11,6%, на Дальнем Востоке — 13,2%.
«Прогноз грузооборота в Балтийском бассейне на 2022 год предполагает значительное снижение объемов по сравнению с 2021 годом, в то время как рынок Дальнего Востока, как ожидается, будет более стабильным», — указали в Global Ports.
Единственным направлением, где перевалка во втором квартале к аналогичному периоду прошлого года выросла, стали северные порты, рост составил 17,1%.
По данным Ассоциации морских торговых портов (АМТП), за январь—июнь этого года грузооборот морских портов России уменьшился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 410,0 млн т.
Ассоциация за первую половину года зафиксировала снижение грузооборота портов Каспийского бассейна (на 30,6%), Дальневосточного бассейна (на 1,9%), Балтийского бассейна (на 0,2%), Азово-Черноморского бассейна (на 0,6%). Рост фиксируется только в портах Арктического бассейна (на 4,8%) по сравнению с первым полугодием прошлого года.
В начале апреля ЕС ввел запрет для кораблей под российским флагом заходить в порты сообщества. Исключения возможны для судов, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию, продукты питания, гуманитарную помощь.