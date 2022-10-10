Мишустин: мобилизованные бизнесмены получат несколько дней на передачу дел

Попавшим под мобилизацию бизнесменам дадут время на передачу дел

Премьер утвердил план первоочередных мер для российской экономики в условиях мобилизации, согласно которому мобилизованным бизнесменам дадут отсрочку по уплате налогов и кредитные каникулы, продлят сроки уплаты налогов

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Бизнесмены, попавшие под частичную мобилизацию, получат несколько дней на оформление доверенностей, кредитных каникул, отсрочек по аренде, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет об индивидуальных предпринимателях и единственных учредителях бизнеса.

«Будет подготовлен проект федерального закона, по которому граждане смогут оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью — как лично, так и через третьих лиц», — сказал Мишустин.

Им продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей, а также представления отчетностей.

Мишустин утвердил план первоочередных мер для российской экономики в условиях частичной мобилизации, согласно которому мобилизованным предпринимателям дадут отсрочку по уплате налогов и предоставят кредитные каникулы.

Минюст и Минобороны должны разработать проект федерального закона, который позволит гражданам, подлежащим мобилизации, оставаться собственниками бизнеса. Сейчас военнослужащие не могут заниматься бизнесом лично или через доверенных лиц.

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«После принятия такого акта Минобороны и Генштаб выпустят ведомственные документы, дающие мобилизованным пятидневную отсрочку на оформление доверенности новому руководителю и передачу дел. Эта мера особенно нужна индивидуальным предпринимателям, а также руководителям малых и средних предприятий (МСП)», — пояснили в правительстве.

Закон о предоставлении бизнесменам права на кредитные каникулы будет разработан Минфином, Минэкономразвития, Банком России и Корпорацией МСП.

Если компания не сможет выполнять взятые на себя обязательства по контрактам из-за мобилизации владельца, допускается пересмотр условий договоров, а также списание неустоек.

«К представителям бизнеса также не будут применяться штрафные санкции, в том числе включение в реестр недобросовестных поставщиков», — сообщили в кабинете министров. Речь идет обо всех контрактах, которые будут заключены до конца 2023 года.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. Минобороны сообщило, что освободить от нее могут представителей некоторых профессий, получивших профильное образование и работающих полный день. В частности, речь идет о работниках предприятий оборонной промышленности, специалистах в области информационных технологий, сотрудниках «системообразующих организаций в сфере информации и связи» и работниках организаций, которые «обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка».

Однако, как сообщал РБК, ведущие деловые объединения Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-промышленная палата и государственная Корпорация МСП попросили Мишустина дать отсрочку 30–50% работников любых компаний, независимо от отрасли. Представители бизнеса считают предоставление броней только для работников ИТ-компаний и оборонных предприятий недостаточным для «сохранения деятельности и развития российского предпринимательства».