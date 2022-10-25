«Важно не снижать внимание»: какая помощь нужна бизнесу для ESG-проектов

Помощь с импортозамещением оборудования, снижение налогов на зеленые проекты и госгарантии. Бизнес рассказал РБК — какую поддержку он ждет от государства для своих ESG-инициатив

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Согласно результатам ESG-индекса НКР, бизнес по-прежнему сталкивается с проблемами при внедрении принципов устойчивого развития из-за отсутствия поддержки со стороны государства. Например, принявшие участие в индексе финансовые институты, за редким исключением, не смогли продемонстрировать отличный от нуля объем кредитования зеленых проектов: сдерживающим фактором является отсутствие государственного стимулирования зеленого финансирования, что перекладывает затраты на льготное кредитование зеленых проектов на сами банки.

РБК опросил представителей бизнеса — нужна ли им и какая поддержка ESG-проектов со стороны государства.

Сергей Иванов, гендиректор АЛРОСА

«АЛРОСА реализует множество самостоятельных социальных и экологических проектов без привлечения господдержки, но, конечно же, есть инициативы, которыми мы не можем заниматься сами. К таким проектам можно отнести стартовавшую недавно разработку мастер-плана города Мирного <...> К экологическим проектам, которые невозможны без господдержки, относятся борьба с лесными пожарами и сохранение водных ресурсов и биоразнообразия».

Анастасия Новак, старший менеджер по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса «Юнилевер Русь»:

«Инвестиционная составляющая всегда была одним из ключевых аргументов для развития ESG-проектов, ряд вопросов, например, прозрачность, раскрытие отчетности и управление рисками теперь активно продвигаются ЦБ. Сейчас роль регулятора может только усилиться. Это хорошо, поскольку интерес ведомств к тематике позволит дать устойчивым проектам жизнь — даже среди тех компаний и лидеров, которые сомневаются в пользе ESG <…> В целом, мы были бы рады увидеть от государства меры материальной поддержки тем компаниям, которые внедряют устойчивые инициативы. Например, облегченный доступ к зеленым закупкам, снижение налогового бремени на направление в области ESG, субсидиарная поддержка устойчивых проектов брендов, либо иной формат стимулирования».

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Александр Шевелев, гендиректор «Северстали»:

«Cейчас российские компании сталкиваются с беспрецедентными вызовами. Невозможность закупки технологий и оборудования, которые помогают снижать экологический след компаний, ставит под угрозу выполнение обязательств в области противодействия изменению климата. Значительным вкладом государства было бы содействие в переговорном процессе для исключения оборудования, необходимого для модернизации производств и снижения экологического воздействия, из санкционных ограничений (мир должен четко понимать, что без совместных усилий всех регионов глобальных целей достичь не удастся). А также поддержка разработки такого оборудования на территории нашей страны в перспективе ближайших лет».

Антон Михальков, гендиректор УК «Росводоканал»:

«За последние годы в России совершен настоящий прорыв в развитии ESG-сектора на законодательном уровне<…> Для реализации крупных инфраструктурных коммунальных проектов со стороны государства нужна поддержка для бизнеса, инвесторов и локальных предпринимателей. Отличным примером являются федеральные проекты «Чистая Вода» и «Экология», но важно чтобы эта работа расширялась. Мы рассчитываем, что новое регулирование позволит привлекать недорогое финансирование для ESG-проектов».

Мария Сурина, член совета директоров компании «Транс Синергия»:

«Однозначно государство должно оказывать необходимую поддержку. В случае логистики в первую очередь для снижения использования неэкологичных видов транспорта. Такие виды поддержки, как субсидии на покупку новых транспортных средств, позволили бы обновить парк грузовиков компаниям, использующим их в качестве основного вида транспорта для перевозок. Или поддержка компаний, которые уже сейчас используют экологичные виды транспорта, могла бы значительно повлиять на желание отрасли становиться более зеленой. Важно стимулировать отрасль к минимизации загрязнения окружающей среды, будь то за счет снижения выбросов CO2, отказа от использования большого количества упаковки, переработка которой все еще остается невозможной в значительном числе случаев, или замены бумажных носителей на электронные и переход к ЭДО (электронному документообороту)».

Андрей Чиханчин, первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам:

«Важно, чтобы государство поддерживало экосистему компаний, которые создают инновации в авиации, и в целом создавало благоприятные условия для развития технологий, необходимых для декарбонизации, в том числе посредством фискальных и экономических стимулов».

Максим Калинкин, гендиректор группы «Газпромбанк Лизинг»:

«В целях стимулирования внедрения принципов устойчивого развития в лизинговую отрасль прежде необходимо разработать четкие и прозрачные правила и нормативы относительно ESG-проектов. Необходимо четко понимать, какие выгоды при реализации таких проектов получат клиенты, каковы последствия».

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Виктория Блатова, исполнительный вице-президент по устойчивому развитию АФК «Система»:

«В новых условиях важна поддержка и возможности для финансирования проектов с положительным ESG-эффектом, включая, например, субсидии и государственные гарантии для предприятий и инвесторов. Было бы также полезно вовлекать в тему ответственного инвестирования и розничных инвесторов, в том числе через налоговые льготы».

Александр Иодчин, директор по стратегии и развитию Global Ports:

«Важно не снижать внимание к ESG-повестке на государственном уровне. Несмотря на высокую волатильность в экономике, тема должна являться не «произвольной программой», а неотъемлемой частью долгосрочного развития бизнеса и государства. Для этого целесообразно поощрять компании, внедряющие ESG-практики, с помощью различных инструментов».

Кира Смирнова, руководитель направления устойчивого развития группы «Самолет»:

«Для девелоперской отрасли мы считаем актуальной поддержку зеленого девелопмента. В стране появляются национальные стандарты зеленого строительства, и мы понимаем, что для того, чтоб такой девелопмент получил широкое распространение, нужны меры поддержки, так как внедрение таких стандартов ведет к повышению себестоимости. Это могут быть и дисконтирование процентной ставки, и налоговые льготы, зеленая ипотека или иные финансовые инструменты, которые бы помогли более широко распространить лучшие практики зеленого строительства».

Елена Феоктистова, управляющий директор управления корпоративной ответственности, устойчивого развития и социального предпринимательства РСПП

«Очевидно, что нужна поддержка импортозамещения: многие шаги уже сделаны государством, но в этом направлении нужно двигаться дальше — поддерживать новые подходы, технологии, цифровизацию, связанную с тематикой ESG. Другая сфера — рациональное использование ресурсов в производстве и потреблении (отходы, экономика замкнутого цикла, которая решает вопросы не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня). В любом случае, поддерживая проекты устойчивого развития, государство не делает одолжение бизнесу. Это взаимовыгодный процесс: где-то больше зависит от бизнеса, где-то от государства, а где-то нужно объединение усилий».

Ксения Топоркова, менеджер по устойчивому развитию VK

«Мы ждем создания сильных национальных стандартов, сертификационных схем и рейтинговых систем, которые будут котироваться на международном рынке, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Елена Заика, директор по управлению социально-экологическими и климатическими рисками МКБ:

«Мы ожидаем дополнительную проработку требований от государства, включая нефинансовую отчетность для согласованности ESG-показателей, разработку методических подходов и развитие нормативно-правовой базы. Также взаимодействуем с регулятором, который занимается подготовкой методических рекомендаций по применению инструментов устойчивого развития, оценке нефинансовых рисков, организует контроль за выполнением требований <...>

МКБ стремится максимально способствовать развитию ответственного финансирования, но в текущий момент спрос на него развивается скорее с учетом требований по цепочке поставок и действующих регуляторных требований, необходимости снижения операционных затрат. Предприятия идут на реализацию ESG-проектов по этим причинам, но стимулировать больший интерес к этому виду финансирования могла бы программа государственного субсидирования».

Виктор Дроздов, член совета директоров «Полюса»:

«От государства компаниям нужна, прежде всего, неизменность налогового режима, содействие в привлечении финансирования для создания дорогостоящей зеленой инфраструктуры. Это особенно актуально для Дальнего Востока. А также совершенствование механизма инфраструктурных субсидий. Отдельно можно выделить необходимость скорейшего создания на национальном уровне системы обращения зеленых сертификатов взамен ушедшим из России I-REC».

Игорь Прямов, начальник направления по устойчивому развитию Альфа-банка:

«Безусловно, в контексте новых вызовов российской экономики, банковской отрасли в целом и Альфа-банку в частности, как и любому другому финансовому институту, потребуется поддержка со стороны государства. Снижение риск-весов и резервов капитала способствовало бы поддержке зеленых и социальных проектов наших корпоративных клиентов, обеспечив возможность предоставления индивидуальных условий под кредиты для реализации подобных проектов».

Марина Слуцкая, директор подразделения «Устойчивое развитие» «Дом.РФ»:

«В существующих условиях наблюдается потребность в государственной поддержке ESG-проектов во всех отраслях. Рассматривая ситуацию в строительной и жилищной сфере, конечно, стоит отметить, что для качественного и стабильного развития с учетом экологической повестки необходимо привлечение бюджетных средств для стимулирования более активного вовлечения всех участвующих сторон как населения, так и самих застройщиков, в формирование спроса и предложения именно на зеленые и энергоэффективные дома. С целью создания сравнительных преимуществ зеленого строительства по сравнению с обыкновенным считаем целесообразным рассмотреть вопрос о зеленых мерах поддержки, в том числе и зеленой ипотеки, и зеленого проектного финансирования».

Ораз Дурдыев, и.о. президента AB InBev Efes:

«Даже в сложных экономических условиях мы всегда будем стремиться сохранить проекты, которые продиктованы социальной ответственностью компании: стремлением улучшить экологическую ситуацию, заботой о потребителях, сотрудниках. Но при этом мы, безусловно, рассчитываем на то, что регуляторы со своей стороны будут стимулировать российские компании и помогать им в реализации комплексной политики ESG, ведь она отвечает общим интересам всех заинтересованных сторон: государства, бизнеса и общества. Прежде всего, это касается либерализации законодательного регулирования, развития финансовых инструментов и в целом готовности к открытому диалогу и оперативному отклику».

Тамара Никифорова, представитель S7:

«Поддержка, безусловно, нужна. Например, по вопросам производства SAF (биотопливо), инициатив по снижению выбросов парниковых газов — через предоставление каких-либо льгот или преференций для бизнеса».

Алексей Иевлев, руководитель дирекции корпоративного бизнеса Росбанка:

«На данный момент в России уже внедрены или пока разрабатываются различные инструменты и методологии для регулирования и применения принципов устойчивого развития и ответственного финансирования.

Отмечу, что для ускоренного развития рынка ответственного финансирования сейчас не хватает инструментов субсидирования и прочей финансовой поддержки ESG-продуктов. Денежное поощрение играет значительную роль для клиентов и может послужить драйвером проактивного внедрения принципов устойчивого развития в их деятельность».