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Артем Белов

Упаковка и закваска: как российские молочники преодолевают санкции

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Молочной отрасли не раз приходилось проживать кризисы, но те вызовы, с которыми она столкнулась в этом году, вряд ли можно сравнить с иными периодами. Против России ввели санкции 48 государств, товарооборот страны с которыми в 2021 году составил 426 млрд руб., что составляет 54% от всего товарооборота России. Иностранные сельскохозяйственные машины и оборудование составляют в общей доле техники порядка 50%, техника и оборудование для перерабатывающей промышленности — порядка 56%, упаковка и ее основные элементы — 50%.

Тем не менее спустя три месяца после введения санкций большинство молочных предприятий смогли адаптироваться к новым экономическим условиям. Ни одно предприятие не заявило о том, что вынуждено прекратить свою деятельность, потому что не справилось с задачами замещения поставщиков или поиска новых партнеров.

Основные трудности на первом этапе были связаны с ограничением ввоза сырья для производства упаковки и приостановкой работы иностранных компаний. Значительное число производителей упаковочных материалов делают готовый продукт на территории России, однако многие компоненты импортировались.

В марте крупнейший поставщик картонной неасептической упаковки финская Stora Enso, доля которой на рынке составляла 40–50%, остановила ввоз продукции в Россию. На такую упаковку — пюрпак — приходилось до 18% молочной продукции. О приостановке работы в России заявила норвежская компания Elopak, один из ведущих мировых изготовителей упаковки и упаковочных систем для жидких пищевых продуктов. И хотя, несмотря на многочисленные слухи об уходе, работа российского отделения Tetra Pak сохраняется в прежнем режиме, компания все же столкнулась с проблемой отсутствия сырья для асептики. При этом, по оценкам «Союзмолока», доля картонной асептической упаковки на рынке молочной продукции составляет 14% от общего объема рынка готовой молочной продукции в массе и 9% от объема рынка в штуках. И именно Tetra Pak является основным поставщиков картонной асептической упаковки для молочной продукции и обеспечивает бóльшую часть рынка.

Как удалось решить эту проблему?

На заводе Mondi в Сыктывкаре запустили замороженную ранее линию и некоторое время тестировали совместно с производителями упаковки выпуск импортозамещающего картона. Кроме того, картон для упаковки производят в Светогорске, и там решают задачу увеличения выпуска. Российские производители асептической упаковки также наращивают объемы. Так, в кратчайшие сроки Россия смогла заместить ключевой вид сырья для упаковки, что является примером слаженной работы игроков рынка.

По остальным видам упаковки острых проблем нет, но есть трудности с красками. Европейская комиссия 8 апреля 2022 года выпустила пятый пакет санкций, в который вошли меры по запрету поставки в Россию полиграфического сырья и продукции. Под запрет попали краски (пигменты), клеи, растворители, основы для производства стикеров, что создало риски для производства всех основных типов упаковки. Проблема заключалась в том, что ряд пигментов, ингредиентов производились за рубежом.

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Решение этой проблемы требует поиска новых поставщиков. Это не так просто, потому в производстве пищевых продуктах требования безопасности строже, чем во многих других категориях. В настоящее время краски с измененным составом проходят тестирование. Производители молочных продуктов смогут вернуть привычный дизайн упаковки, изменившейся из-за нехватки красок, уже к концу лета.

Находит решение и проблема с поставками перекиси водорода для отбеливания упаковки. До конца 2023 года планируется реализовать инвестиционный проект по производству высококонцентрированной (100%) перекиси водорода антрахиноновым методом мощностью 50 тыс. т в год (ООО «Волжская перекись» на промышленной площадке ПАО «Химпром»). После запуска производства суммарный объем производства 30-процентной перекиси водорода в 2024 году на ПАО «Химпром» практически полностью закроет потребности российского рынка.

Еще один вызов — высокая зависимость рынка от импорта заквасок. Это специально подобранные для производства кисломолочных продуктов микроорганизмы. В Российскую Федерацию импортируется до 80% необходимых молокоперерабатывающих комбинатам заквасок: замороженные в объеме 60% и сухие в объеме 40%. При этом доля Hr. Hansen (Дания) составляет 45%, а Danisco (США) — 35%. Они используются для промышленного производства, потому что способны переработать до 10 т молока единовременно. В России же закваски для меньших объемов выпускают ФГУП «Экспериментальная биофабрика» (Углич) и ГК «Союзснаб». Несмотря на то что выпуск у них небольшой, сегодня рассматриваются различные инструменты поддержки отечественных производителей заквасок, в том числе выделение им льготных кредитов на развитие производства.

Первые проекты в этой сфере уже были заявлены. Так, в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о создании высокотехнологичного предприятия по производству бактериальных заквасок и концентратов для пищевой промышленности стоимостью 3 млрд руб. Запуск в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Здесь планируют производить закваски и концентраты для изготовления сыров, творога, сметаны, ряженки, йогурта и других кисломолочных продуктов в объеме 160 т бактериальных концентратов в год, что составит более 25% рынка потребления России.

Безусловно, России придется решать еще множество задач по поиску новых поставщиков или импортозамещению в смежных секторах. Нужно активно развивать генетику и семеноводство, осваивать производство внутри страны оборудования, расходных материалов и запасных частей либо искать альтернативные поставки из тех стран, которые не являются в настоящий момент для нас недружественными.

Тем не менее мы считаем, что общая динамика производства молочной продукции сохранит свой положительный вектор.

Более того, игроки отрасли не отказались от идеи занять свою нишу и на мировом рынке. Текущая ситуация открывает перед нами новые возможности. Объем продовольственного рынка оценивается в $1,5 трлн, на котором наша страна сейчас занимает незаслуженно скромное место, учитывая наши земельные ресурсы, кадры и обеспеченность водой.

Цены и спрос на мировом рынке будут расти, а объем предложения со стороны ЕС, США, Новой Зеландии сокращаться. Нам нужно обратить внимание на страны, где мы можем реализовать свой потенциал. Это прежде всего Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Африка.

Предприятиям имеет смысл обратить внимание на акселератор экспортного роста в рамках национального проекта «Производительность труда». С помощью акселератора можно пройти бесплатное обучение по выходу на внешние рынки. Результатом может стать сформированный экспортный проект, в соответствии с которым в течение одного года участники должны совершить экспортные сделки. Кроме того, сегодня федеральным центром при Минсельхозе России «Агроэкспорт» и Российским экспортным центром разрабатывается комплекс мер и инструментов, которые помогают компаниям искать ниши на внешнем рынке.

Об авторе
Артем Белов Артем Белов Генеральный директор Национального союза производителей молока
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