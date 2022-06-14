Абрамченко заявила о наступлении «не очень зеленых» времен в Европе

Вице-премьер Виктория Абрамченко предупредила, что из-за отказа некоторых стран от российских энергоносителей на Западе наступают «не очень зеленые» времена. «О зеленой повестке говорить не приходится», — утверждает она

Виктория Абрамченко (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

«Если Великобритания всерьез задумалась о том, что нужно открывать шахты, закрытые Маргарет Тетчер и срочно искать, где обучить шахтеров непростому ремеслу, то, конечно, ни о какой зеленой повестке говорить не приходится», — заявила в интервью РБК вице-премьер Виктория Абрамченко.

Полный текст интервью читайте на сайте РБК 15 июня в 7.00 мск.

Совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, выступая на форуме «Новые горизонты» российского общества «Знание» 17 мая, отметил, что сейчас компании думают «не как бы сделать зеленую экономику, а как бы сделать ее менее черной». «Например, по прошлому году в электроэнергетике Европы доля угля выросла на 6%. Эти разумные в кавычках санкции в отношении российского газа приводят к обратному результату», — предупредил он.

НОВАТЭК, по словам Михельсона, сохраняет планы по развитию зеленых проектов и работает над вопросами снижения влияния на экологию и, в частности, недавно оформил три лицензии на захоронение CO₂. Правительство также cохраняется и продолжает финансировать все программы, касающиеся экологической повестки, добавила Абрамченко. «Мы все программы, которые были внутри нацпроекта «Экология», сохранили и продолжаем финансировать. В том числе недавно скорректировали постановление № 1600, где предусмотрены региональные меры поддержки в рамках проекта «Чистый воздух» — это субсидирование перехода частных домовладений с угольного отопления на газ или электричество», — подчеркнула она. Общий бюджет нацпроекта «Экология» на 2018–2024 годы — около 4 трлн руб., из них на 2022 год — около 900 млрд руб.

Но «времена действительно непростые» из-за отказа некоторых западных стран от российского газа, других товаров и ограничений, признает Абрамченко. «Мы, понимая, что не все себе могут позволить продолжать инвестиции в экологическую модернизацию, ответственность за срыв сроков мероприятий по снижению выбросов сдвинули вправо. Вот тут мы действительно бизнесу пошли навстречу и сказали, что да, вы продолжайте, мы вас спросим через два года», — рассказала вице-премьер.