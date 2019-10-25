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Бизнес ,  
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Богатейший человек мира потерял почти $7 млрд за сутки

Основатель и глава Amazon Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за падения котировок компании после того, как она отчиталась перед инвесторами о результатах в третьем квартале. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Отчет компания представила накануне, 24 октября. В нем отмечалось, что в третьем квартале этого года операционный доход Amazon снизился до $3,2 млрд по сравнению с тем же периодом в 2018 году, когда этот показатель был $3,7 млрд. Кроме того, в этом квартале чистая прибыль компании снизилась до $2,1 млрд против $2,9 млрд за тот же отчетный период в 2018-м.

После презентации отчета стоимость ценных бумаг компании упала на 9%, из-за чего, по подсчетам телеканала, Безос потерял $6,9 млрд. Согласно данным биржи Nasdaq, затем цена акций Amazon подросла до $1,76 тыс. за штуку, но позже снова упала. По состоянию на 06:00 ценные бумаги компании торгуются за $1,6 тыс. за штуку.

Бизнес
Богатейший человек мира потерял почти $7 млрд за сутки

Материал дополняется.
Автор: Гаяна Демурина
Теги: Джефф Безос, Amazon
РБК
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