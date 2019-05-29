Безос похвалил экс-жену за решение отдать $18 млрд на благотворительность

Глава компании Amazon Джефф Безос отреагировал на решение бывшей супруги Маккензи Безос отдать половину своего состояния на благотворительность. Он отметил, что гордится этим поступком.

«Маккензи намерена стать удивительной, вдумчивой и полезной в сфере благотворительности. И я горжусь ею», — написал Бэзос в Twitter.

О решении Маккензи Безос пожертвовать половину своего состояния на благотворительность стало известно 28 мая. Ее имя появилось на сайте The Giving Pledge («Клятва дарения») в числе участников проекта, среди которых Майкл Блумберг, Дэвид Рокфеллер, Марк Цукерберг и Илон Маск.

«У меня есть несоразмерное количество денег, которыми я могу поделиться. Мой подход к благотворительности и дальше будет осмысленным», — заявила она.