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Безос похвалил экс-жену за решение отдать $18 млрд на благотворительность

Глава компании Amazon Джефф Безос отреагировал на решение бывшей супруги Маккензи Безос отдать половину своего состояния на благотворительность. Он отметил, что гордится этим поступком.

«Маккензи намерена стать удивительной, вдумчивой и полезной в сфере благотворительности. И я горжусь ею», — написал Бэзос в Twitter.

О решении Маккензи Безос пожертвовать половину своего состояния на благотворительность стало известно 28 мая. Ее имя появилось на сайте The Giving Pledge («Клятва дарения») в числе участников проекта, среди которых Майкл Блумберг, Дэвид Рокфеллер, Марк Цукерберг и Илон Маск.

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«У меня есть несоразмерное количество денег, которыми я могу поделиться. Мой подход к благотворительности и дальше будет осмысленным», — заявила она.

В январе Джефф Безос (состояние в $139,6 млрд по оценке Forbes) объявил о разводе с Маккензи, в браке с которой он прожил 25 лет. В официальном сообщении о разводе он говорил, что они намерены остаться семьей и друзьями (у Безосов четверо детей — трое родных сыновей и приемная дочь).

В заявлении, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, говорилось, что после развода во владении Маккензи останется 4% акций компании. Исходя из стоимости акций Amazon, ее состояние оценивается почти в $36 млрд.

Теги: Джефф Безос, благотворительность
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