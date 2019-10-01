Даже после развода Безос остался самым богатым человеком Америки

Состояние основателя Amazon сократилось, но это не помешало ему остаться лидером рейтинга. После бракоразводного процесса бывшей супруге отошли 4% Amazon

Джефф Безос (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Основатель и глава транснациональной технологической компании Amazon Джефф Безос возглавил список 400 самых богатых американцев 2019 года. Об этом сообщил во вторник журнал Forbes в преддверии публикации ежегодного рейтинга.

Сообщается, что состояние Безоса насчитывает $114 млрд. Это на $46 млрд меньше, чем год назад, когда капитал основателя Amazon оценивался в $160 млрд. В прошлом году Безос возглавлял рейтинг Forbes самых богатых американцев. По версии журнала, он также самый богатый человек в мире.

Состояние Безоса сократилось после состоявшегося развода. Маккензи и Джефф Безос официально развелись летом этого года, в браке супруги состояли 25 лет. После развода Безос оставил супруге 4% Amazon. Тогда эта доля оценивалась в $38,3 млрд.

Позднее Маккензи Безос решила пожертвовать половину своего состояния на благотворительность. Джефф Безос похвалил бывшую супругу за такое решение и признался, что гордится ею.