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Даже после развода Безос остался самым богатым человеком Америки
Состояние основателя Amazon сократилось, но это не помешало ему остаться лидером рейтинга. После бракоразводного процесса бывшей супруге отошли 4% Amazon
Джефф Безос (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Основатель и глава транснациональной технологической компании Amazon Джефф Безос возглавил список 400 самых богатых американцев 2019 года. Об этом сообщил во вторник журнал Forbes в преддверии публикации ежегодного рейтинга.

Сообщается, что состояние Безоса насчитывает $114 млрд. Это на $46 млрд меньше, чем год назад, когда капитал основателя Amazon оценивался в $160 млрд. В прошлом году Безос возглавлял рейтинг Forbes самых богатых американцев. По версии журнала, он также самый богатый человек в мире. 

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Безос официально развелся с женой и оставил ей 4% Amazon

Состояние Безоса сократилось после состоявшегося развода. Маккензи и Джефф Безос официально развелись летом этого года, в браке супруги состояли 25 лет. После развода Безос оставил супруге 4% Amazon. Тогда эта доля оценивалась в $38,3 млрд.

Позднее Маккензи Безос решила пожертвовать половину своего состояния на благотворительность. Джефф Безос похвалил бывшую супругу за такое решение и признался, что гордится ею. 

Рейтинг 400 самых богатых американцев 2019 года Forbes опубликует 2 октября. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Джефф Безос, Amazon, рейтинг, Forbes
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