«Ъ» узнал о желании напавших на Wildberries уйти на военную операцию
Участники нападения на офис Wildberries в центре Москве стали подавать заявления на заключение контрактов для службы в зоне военной операции, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Как отмечает газета, при аресте фигурантов следствие заявляло, что они осознанно совершали свои преступления в присутствии полиции, в целом склонны к противоправным действия и не контролируют собственное поведение. Часть фигурантов не имеют российского гражданства, что было обоснованием для их ареста из опасений попыток подозреваемых скрыться.
Обвиняемые заявляли о непричастности к нападению. Например, адвокат одного из них, как пишет газета, говорил, что его подзащитный попал на «место событий случайно», услышав «звуки стрельбы», и не совершал нарушений.
Днем 18 сентября возле офиса Wildberries в центре Москвы, в Романом переулке, произошла стрельба. Как заявили в пресс-службе РВБ — объединенной компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ — муж основательницы компании Татьяны Бакальчук (23 сентября она сообщила о начале процесса смены фамилии на девичью Ким) Владислав попытался вместе с охраной и юристами незаконно проникнуть в здание.Бакаль чук утверждал, что он и его сопровождающие приехали на переговоры, но когда они попытались попасть в офис, произошел вооруженный конфликт с охраной. Татьяна Бакальчук и представители компании опровергли договоренности о переговорах.
В ходе конфликта со стрельбой погибли два охранника, семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов получили ранения.
Компания сообщала также о попытке проникновения в ее офис в районе метро «Динамо». Кроме того, несколько человек пробовали прорваться в приемное отделение НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, куда привезли пострадавших после стрельбы в Романовом переулке.
Следственный комитет после нападения завел дело по ч. 1 и 2 ст. 105 УК (убийство и покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 330 УК (самоуправство). Бакальчука сначала задержали, а на следующий день отпустили. Всего по делу было задержано около 30 человек. Среди арестованных был бывший боец ММА и чемпион мира по тхэквондо, замкомандира подразделения Росгвардии «Ахмат-1» Умар Чичаев.
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