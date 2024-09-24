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Военная операция на Украине ,  
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«Ъ» узнал о желании напавших на Wildberries уйти на военную операцию

«Ъ»: участники нападения на Wildberries попросились на военную операцию
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
В нападениях на офисы Wildberries в Москве участвовали десятки человек, большинство из них арестованы
Фото: Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press

Участники нападения на офис Wildberries в центре Москве стали подавать заявления на заключение контрактов для службы в зоне военной операции, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как отмечает газета, при аресте фигурантов следствие заявляло, что они осознанно совершали свои преступления в присутствии полиции, в целом склонны к противоправным действия и не контролируют собственное поведение. Часть фигурантов не имеют российского гражданства, что было обоснованием для их ареста из опасений попыток подозреваемых скрыться.

Эскерхан Дадаев
Мансур Исаев
Магомед Исаев
Сайфулаев&nbsp;А.А
Коноплев&nbsp;И.С.
Нурматов&nbsp;М.Х.
Канаев&nbsp;Р.М.
Ефремов&nbsp;А.В.
Мажиев&nbsp;М.Х.
Чичаев&nbsp;У.С.
Чапанов А.И. и&nbsp;Кодзоев М.Р.
Виситаев&nbsp;З.А.
Сковородин&nbsp;М.А.
Дениев&nbsp;Л.М.
Висаригов&nbsp;А.З.
Умаев&nbsp;Д.А.
Эскерхан Дадаев
Мансур Исаев
Магомед Исаев
Сайфулаев&nbsp;А.А
Коноплев&nbsp;И.С.
Нурматов&nbsp;М.Х.
Канаев&nbsp;Р.М.
Ефремов&nbsp;А.В.
Мажиев&nbsp;М.Х.
Чичаев&nbsp;У.С.
Чапанов А.И. и&nbsp;Кодзоев М.Р.
Виситаев&nbsp;З.А.
Сковородин&nbsp;М.А.
Дениев&nbsp;Л.М.
Висаригов&nbsp;А.З.
Умаев&nbsp;Д.А.
Эскерхан Дадаев
(Фото: Юлия Морозова / ТАСС)
Мансур Исаев
(Фото: Юлия Морозова / ТАСС)
Магомед Исаев
(Фото: Юлия Морозова / ТАСС)
Сайфулаев А.А
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Коноплев И.С.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Нурматов М.Х.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Канаев Р.М.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Ефремов А.В.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Мажиев М.Х.
(Фото: moscowcourts / Telegrammoscowcourts / Telegram)
Чичаев У.С.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Чапанов А.И. и Кодзоев М.Р.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Виситаев З.А.
(Фото: moscowcourts / Telegrammoscowcourts / Telegram)
Сковородин М.А.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Дениев Л.М.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Висаригов А.З.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Умаев Д.А.
(Фото: moscowcourts / Telegram)

Обвиняемые заявляли о непричастности к нападению. Например, адвокат одного из них, как пишет газета, говорил, что его подзащитный попал на «место событий случайно», услышав «звуки стрельбы», и не совершал нарушений.

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Днем 18 сентября возле офиса Wildberries в центре Москвы, в Романом переулке, произошла стрельба. Как заявили в пресс-службе РВБ — объединенной компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ — муж основательницы компании Татьяны Бакальчук (23 сентября она сообщила о начале процесса смены фамилии на девичью Ким) Владислав попытался вместе с охраной и юристами незаконно проникнуть в здание.Бакаль чук утверждал, что он и его сопровождающие приехали на переговоры, но когда они попытались попасть в офис, произошел вооруженный конфликт с охраной. Татьяна Бакальчук и представители компании опровергли договоренности о переговорах.

 В ходе конфликта со стрельбой погибли два охранника, семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов получили ранения. 

Компания сообщала также о попытке проникновения в ее офис в районе метро «Динамо». Кроме того, несколько человек пробовали прорваться в приемное отделение НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, куда привезли пострадавших после стрельбы в Романовом переулке.

«Ъ» узнал о желании напавших на Wildberries уйти на военную операцию
Video

Следственный комитет после нападения завел дело по ч. 1 и 2 ст. 105 УК (убийство и покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 330 УК (самоуправство). Бакальчука сначала задержали, а на следующий день отпустили. Всего по делу было задержано около 30 человек. Среди арестованных был бывший боец ММА и чемпион мира по тхэквондо, замкомандира подразделения Росгвардии «Ахмат-1» Умар Чичаев.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Ольга Ваганова
Wildberries Военная операция на Украине
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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