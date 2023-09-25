Бизнес Candy в России решили закрыть

Китайский производитель бытовой техники Haier решил ликвидировать российское юрлицо принадлежащей ему итальянской компании Candy — ООО «Канди С.Н.Г.» из-за «низкой прибыльности», пишет газета

Фото: Виктор Погонцев / Global Look Press

Китайский производитель бытовой техники Haier Group решил ликвидировать российское юрлицо принадлежащей ему итальянской компании Candy — ООО «Канди С.Н.Г.», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к российскому представительству Candy. Причиной стала «низкая прибыльность». Часть сотрудников завода в Кирове будет уволена, а часть переведут в Haier.

«Производство бытовой техники Candy в Кирове приостановлено, так как завод должен был работать в том числе и на Европу», — сказал собеседник газеты.

По его словам, после начала военных действий на Украине и введения санкций производство не превышало 300–400 тыс. единиц техники в год, хотя изначально планировалось, что завод будет выпускать до 1 млн единиц.

По данным «СПАРК», ООО «Канди С.Н.Г.» зарегистрировано 9 февраля 2004 года. Выручка в прошлом году составила 10,8 млрд руб., чистая прибыль — 455 млн руб. У Haier также есть завод холодильников в Набережных Челнах.

В апреле «Коммерсантъ» писал, что завод бытовой электроники Candy «Веста» в Кирове приостановил производство, причинами назывались затоваривание, отсутствие спроса и повышение курса валют. «Только из-за курса валют компания потеряла 15% прибыли», — пояснял изданию местный чиновник. В местном минпроме, в свою очередь, сообщали, что завод «работает в штатном режиме».