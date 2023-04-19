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«Ъ» сообщил о приостановке производства стиральных машин Candy в Кирове

«Коммерсантъ»: В Кирове приостановил производство завод стиральных машин Candy
С трудностями также столкнулись заводы турецкой Arcelik, выпускающие холодильники и стиральные машины Indesit. Там решили снижать цены на конечную продукцию
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Кировский завод «Веста» (принадлежит китайской Haier), выпускающий стиральные машины под итальянским брендом Candy, 17 апреля приостановил производство, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванного местного чиновника и собеседника, близкого к компании.

Причиной приостановки производства стало затоваривание, отсутствие спроса и повышение курса валют, отмечает издание. Влияние также оказал тот факт, что в Россию начала массового поступать дешевая техника китайских и отечественных брендов, говорит один из источников. Приостановку отгрузки с российского завода Candy подтвердил коммерческий директор интернет-магазина Holodilnik.ru Алексей Погудалов.

В то же время в правительстве Кировской области заявили, что завод работает в штатном режиме, а численность сотрудников составляет свыше 500 человек. В Сandy и Минпромторге не ответили запрос газеты.

С трудностями столкнулись и заводы турецкой Arcelik в Липецке, которые выпускают холодильники и стиральные машины Indesit, говорится в статье. Там решили снизить стоимость конечной продукции, рассказал источник издания.

Турецкая компания купила заводы в Липецке в 2022 году у американской Whirlpool. «Arcelik до сих пор не смогла запустить производство в РФ на 100%, но при снижении цен, несмотря на убытки, есть вероятность выйти на максимум», — пояснил собеседник газеты. В Arcelik не ответили на запрос издания.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Киров Завод стиральные машины приостановка производства
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