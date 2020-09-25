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Бизнес ,  
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Доля свободных помещений под кафе и магазины на Тверской почти удвоилась

На Тверской улице в Москве доля свободных коммерческих помещений на первых этажах к концу сентября достигла 15,5%, что в 1,7 раз больше, чем в предыдущем квартале. Большая часть освободившихся помещений — кафе и рестораны
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За последние три месяца доля свободных коммерческих помещений на первых этажах Тверской улицы увеличилась до 15,5%, подсчитала консалтинговая компании JLL. Еще в конце июня на одной из главных торговых улиц Москвы пустовало только 8,9% помещений.

Последний раз магазины и кафе массово съезжали с Тверской в середине 2016 года, когда там проходила масштабная реконструкция тротуаров, но тогда доля свободных помещений не превышала 12%, напоминает JLL.

Именно Тверская больше всего пострадала от закрытий бизнеса в последние три месяца, согласны аналитики Colliers International. По их информации, на улице освободилось более 1 тыс. кв. м. в стрит-ретейле, что составляет 30% всей площади закрывшихся магазинов и заведений общепита на 90 основных торговых улицах Москвы. Директор направления стрит-ритейла Knight Frank Ирина Козина, напротив, утверждает, что не наблюдает массовых закрытий на Тверской и называет основными пострадавшими улицами Арбат, Мясницкую и Маросейку.

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Бизнес
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

Всего за третий квартал на Тверской были закрыты 20 объектов стрит-ретейла, половина из которых — это кафе и рестораны. Это, например, «Шоколадница» и «Чайхона № 1». Динамика выручки всех точек на Тверской последние два года «не лучшая по сети», утверждает представитель «Шоколадницы». По его словам, за этот период был закрыт один объект, «который не выдерживал экономику на условиях арендодателя».

Совладелец холдинга Restart Vasilchuk brothers Алексей Васильчук пояснил, что «Чайхону № 1» на Тверской компания закрыла из-за пожара в здании.

Кроме заведений общепита на Тверской были закрыты все четыре салона «Связной». «Закрытие части магазинов на одной из самых дорогих с точки зрения аренды улиц — это продолжение политики борьбы за эффективность каждого сохраненного объекта», — уверяет вице-президент по недвижимости и развитию компании «Связной» Алексей Вуколов. По его словам, компания закрыла часть торговых точек, которые оказались не эффективными и объекты, где арендодатели «не смогли принять компромиссный вариант по стоимости аренды».

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Ставки аренды на Тверской в первом квартале этого года, по данным Сolliers International, составляли 65-110 тыс. руб. за 1 кв.м в год, во втором, «ковидном» квартале ставки варьировались уже от 59 тыс. до 152 тыс. руб, в третьем от 48 тыс. до 131 тыс. руб.

Едим дома

Именно кафе и рестораны за последние три месяца чаще всего закрывались в центре Москвы, следует из предварительных данных Colliers International. На общепит пришелся 51% закрытий всех точек стрит-ретейла по занимаемой площади. Далее следуют продуктовые магазины (16%), компании из сферы красоты и здоровья (9%), банки (8%) и магазины одежда и обуви (7%).

В начале 2000-х иметь магазин на Тверской было крайне престижно, считалось что раз там все государственные учреждения это главная артерия города, а пешеходных улиц было мало, напоминает директор по ретейлу CBRE Марина Малахатько, отмечая, что за последние годы Тверская уже несколько раз «системно страдала».

Из-за пандемии торговые центры лишились спонтанных покупателей
Бизнес
Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

Среди трудностей Тверской Малахатько называет падение рубля в конце 2014 года, когда многие несговорчивые собственники продолжили держать валютные договоры, что заставило арендаторов съехать. Затем с Тверской убрали парковки и шла программа ее реконструкции. В это время людской трафик, а вместе с ним рестораны и ретейлеров частично перетянули пешеходные улицы — Кузнецкий мост и Никольская.Но к 2023 году на Тверской должны появится новые точки притяжения, в том числе с сильной ретейл-составляющей, добавляет эксперт. Среди них — Центральный телеграф, который готовят к реконструкции, и гостиница на Тверской, 10, которую планируется завершить к концу 2022 года.

Основными причинами закрытия точек ритейлеров и рестораторов и, как следствие, повышения вакантности площадей руководитель отдела стрит-ритейла российского офиса JLL Екатерина Подлесных называет снижение покупательского трафика, падение платежеспособности населения и в каких-то случаях невозможность договориться с арендодателями о достаточных послаблениях на кризисный период. Кроме того, многие сети оптимизируют бизнес и сокращают часть точек, напоминает Подлесных.

Хорошие освободившиеся помещения будут заняты новыми арендаторами уже до конца года, уверена Козина из Knight Frank. Она напоминает, что средний срок поиска арендатора сейчас в стрит-ретейле сейчас составляет от двух до шести месяцев.

Автор
Надежда Федорова
При участии
Анастасия Скрынникова, Анна Левинская
недвижимость стрит-ретейл Тверская улица
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