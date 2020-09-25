Доля свободных помещений под кафе и магазины на Тверской почти удвоилась

Совладелец холдинга Restart Vasilchuk brothers Алексей Васильчук пояснил, что «Чайхону № 1» на Тверской компания закрыла из-за пожара в здании.
Кроме заведений общепита на Тверской были закрыты все четыре салона «Связной». «Закрытие части магазинов на одной из самых дорогих с точки зрения аренды улиц — это продолжение политики борьбы за эффективность каждого сохраненного объекта», — уверяет вице-президент по недвижимости и развитию компании «Связной» Алексей Вуколов. По его словам, компания закрыла часть торговых точек, которые оказались не эффективными и объекты, где арендодатели «не смогли принять компромиссный вариант по стоимости аренды».
Ставки аренды на Тверской в первом квартале этого года, по данным Сolliers International, составляли 65-110 тыс. руб. за 1 кв.м в год, во втором, «ковидном» квартале ставки варьировались уже от 59 тыс. до 152 тыс. руб, в третьем от 48 тыс. до 131 тыс. руб.
Едим дома
Именно кафе и рестораны за последние три месяца чаще всего закрывались в центре Москвы, следует из предварительных данных Colliers International. На общепит пришелся 51% закрытий всех точек стрит-ретейла по занимаемой площади. Далее следуют продуктовые магазины (16%), компании из сферы красоты и здоровья (9%), банки (8%) и магазины одежда и обуви (7%).
В начале 2000-х иметь магазин на Тверской было крайне престижно, считалось что раз там все государственные учреждения это главная артерия города, а пешеходных улиц было мало, напоминает директор по ретейлу CBRE Марина Малахатько, отмечая, что за последние годы Тверская уже несколько раз «системно страдала».
Среди трудностей Тверской Малахатько называет падение рубля в конце 2014 года, когда многие несговорчивые собственники продолжили держать валютные договоры, что заставило арендаторов съехать. Затем с Тверской убрали парковки и шла программа ее реконструкции. В это время людской трафик, а вместе с ним рестораны и ретейлеров частично перетянули пешеходные улицы — Кузнецкий мост и Никольская.Но к 2023 году на Тверской должны появится новые точки притяжения, в том числе с сильной ретейл-составляющей, добавляет эксперт. Среди них — Центральный телеграф, который готовят к реконструкции, и гостиница на Тверской, 10, которую планируется завершить к концу 2022 года.
Основными причинами закрытия точек ритейлеров и рестораторов и, как следствие, повышения вакантности площадей руководитель отдела стрит-ритейла российского офиса JLL Екатерина Подлесных называет снижение покупательского трафика, падение платежеспособности населения и в каких-то случаях невозможность договориться с арендодателями о достаточных послаблениях на кризисный период. Кроме того, многие сети оптимизируют бизнес и сокращают часть точек, напоминает Подлесных.
Хорошие освободившиеся помещения будут заняты новыми арендаторами уже до конца года, уверена Козина из Knight Frank. Она напоминает, что средний срок поиска арендатора сейчас в стрит-ретейле сейчас составляет от двух до шести месяцев.
При участии
Анастасия Скрынникова, Анна Левинская