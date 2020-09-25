Доля свободных помещений под кафе и магазины на Тверской почти удвоилась

На Тверской улице в Москве доля свободных коммерческих помещений на первых этажах к концу сентября достигла 15,5%, что в 1,7 раз больше, чем в предыдущем квартале. Большая часть освободившихся помещений — кафе и рестораны

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За последние три месяца доля свободных коммерческих помещений на первых этажах Тверской улицы увеличилась до 15,5%, подсчитала консалтинговая компании JLL. Еще в конце июня на одной из главных торговых улиц Москвы пустовало только 8,9% помещений.

Последний раз магазины и кафе массово съезжали с Тверской в середине 2016 года, когда там проходила масштабная реконструкция тротуаров, но тогда доля свободных помещений не превышала 12%, напоминает JLL.

Именно Тверская больше всего пострадала от закрытий бизнеса в последние три месяца, согласны аналитики Colliers International. По их информации, на улице освободилось более 1 тыс. кв. м. в стрит-ретейле, что составляет 30% всей площади закрывшихся магазинов и заведений общепита на 90 основных торговых улицах Москвы. Директор направления стрит-ритейла Knight Frank Ирина Козина, напротив, утверждает, что не наблюдает массовых закрытий на Тверской и называет основными пострадавшими улицами Арбат, Мясницкую и Маросейку.

Всего за третий квартал на Тверской были закрыты 20 объектов стрит-ретейла, половина из которых — это кафе и рестораны. Это, например, «Шоколадница» и «Чайхона № 1». Динамика выручки всех точек на Тверской последние два года «не лучшая по сети», утверждает представитель «Шоколадницы». По его словам, за этот период был закрыт один объект, «который не выдерживал экономику на условиях арендодателя».