 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Минэкономразвития предложило разрешить невозвратные тарифы в отелях

Минэкономразвития разместило на портале проектов правовых актов предложение разрешить российским отелям предлагать туристам более дешевые невозвратные тарифы, по которым при отмене бронирования клиентам не будут возвращать оплату за него.

«Невозвратное бронирование — вид бронирования, предусматривающий удержание исполнителем уплаченной ему платы (в полном объеме или в части) при отказе от бронирования или незаселении», — говорится в документе. Возвратный тариф предусматривает полный возврат оплаты за бронирование, которое потребитель решил отменить.

Минэкономразвития предложило узаконить невозвратные тарифы в отелях
Бизнес
Фото:Евгений Волчков / ТАСС

При этом, клиенты смогут самостоятельно выбирать между возвратным и невозвратным тарифами до заключения договора о бронировании жилья, следует из текста проекта.

«Потребитель сможет выбрать невозвратное бронирование и сэкономить на размещении, или выбрать возвратное бронирование ‎и обезопасить себя в случае отмены поездки», — говорится в пояснительной записке к документу.

Появление в гостиницах более дешевых невозвратных тарифов еще в феврале 2024 года анонсировал замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков, тогда же ведомство разработало соответствующий проект.

Последняя версия доработанного законопроекта была направлена в Минюст 2 июля 2024 года. В дополненном проекте появилась норма, которая предусматривает в некоторых случаях возвращать клиентам деньги, которые были внесены по невозвратному бронированию. К таким случаям, в частности, относятся болезнь, смерть потребителя или членов его семьи.

Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

В Донецке после обстрела загорелся торговый центр «Галактика»

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

ЦБ рекомендовал простить ипотечников из атакованного ВСУ приграничья

Минюст признал иноагентами телеграм-каналы BRIEF и «Незыгарь»

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

МВФ предложил ввести налог на майнинг за загрязнение воздуха

Экономисты оценили роль кредитов как драйвера для малого бизнеса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минэкономразвития отели бронирование законопроект тарифы
Материалы по теме
Власти предложили предусмотреть возврат невозвратных тарифов в отелях
Бизнес
Минэкономразвития предложило узаконить невозвратные тарифы в отелях
Бизнес
Почему развитие внутреннего туризма невозможно без малого бизнеса
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
Белгородский губернатор сообщил об обстреле ВСУ двух селПолитика, 01:25
МВД доложило о снижении преступности среди мигрантовОбщество, 01:22
Захарова обвинила итальянских репортеров в искажении фактов об атаке ВСУПолитика, 01:10
На четвертом военном объекте в Германии нашли следы диверсииПолитика, 00:36
Мирра Андреева победила пятую ракетку мира на крупном турнире в СШАСпорт, 00:33
Минэкономразвития предложило разрешить невозвратные тарифы в отеляхОбщество, 00:23
США подготовились к «непредвиденному» из-за риска удара Ирана по ИзраилюПолитика, 00:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
США заблокировали Лондону разрешение бить по России британскими ракетамиПолитика, 16 авг, 23:43
В Сумах прозвучал взрывПолитика, 16 авг, 23:23
МИД сообщил о первом ударе западными ракетами по Курской областиПолитика, 16 авг, 23:09
Bloomberg узнал о риске раскола в НАТО из-за атаки на Курскую областьПолитика, 16 авг, 22:59
Хинштейн предложил запретить иноагентам получать выплаты со стриминговОбщество, 16 авг, 22:36
«Искандер» уничтожил две установки Patriot в Днепропетровской областиПолитика, 16 авг, 22:28
Число пострадавших в результате обстрелов Донецка выросло до 13Политика, 16 авг, 22:12