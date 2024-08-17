Минэкономразвития предложило разрешить невозвратные тарифы в отелях

Минэкономразвития разместило на портале проектов правовых актов предложение разрешить российским отелям предлагать туристам более дешевые невозвратные тарифы, по которым при отмене бронирования клиентам не будут возвращать оплату за него.

«Невозвратное бронирование — вид бронирования, предусматривающий удержание исполнителем уплаченной ему платы (в полном объеме или в части) при отказе от бронирования или незаселении», — говорится в документе. Возвратный тариф предусматривает полный возврат оплаты за бронирование, которое потребитель решил отменить.

При этом, клиенты смогут самостоятельно выбирать между возвратным и невозвратным тарифами до заключения договора о бронировании жилья, следует из текста проекта.

«Потребитель сможет выбрать невозвратное бронирование и сэкономить на размещении, или выбрать возвратное бронирование ‎и обезопасить себя в случае отмены поездки», — говорится в пояснительной записке к документу.

Появление в гостиницах более дешевых невозвратных тарифов еще в феврале 2024 года анонсировал замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков, тогда же ведомство разработало соответствующий проект.

Последняя версия доработанного законопроекта была направлена в Минюст 2 июля 2024 года. В дополненном проекте появилась норма, которая предусматривает в некоторых случаях возвращать клиентам деньги, которые были внесены по невозвратному бронированию. К таким случаям, в частности, относятся болезнь, смерть потребителя или членов его семьи.