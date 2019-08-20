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Бизнес ,  
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Крупнейший игрок детской розницы решил создать конкурента для Wildberries
«Детский мир» начал работу над новым форматом — маркетплейсом. Модели работы с потребителями смещаются с полок магазинов в онлайн, напоминают эксперты и предупреждают о технологических сложностях создания маркетплейса
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«Детский мир» планирует запустить новый проект — маркетплейс товаров для детей и семьи, следует из опубликованных ретейлером вакансий. Компании, в частности, под это направление требуются руководитель и ведущий разработчик. «Мы имеем позитивный llike-for-like даже на падающем рынке, большое количество наших партнеров стремится представлять как можно больше своих продуктов на нашем сайте и в магазинах, — говорится в описании вакансий. — Мы видим высокий спрос со со стороны партнеров и покупателей, мы верим в успех нашего нового проекта».

В самом «Детском мире» детали нового проекта не раскрывают. Начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям группы Надежда Киселева лишь отметила, что «планируется расширение ассортимента товаров интернет-магазина за счет текущих и новых поставщиков». Однако сотрудники трех крупных компаний из детской онлайн-розницы знают о начале разработки проекта именно как отдельного маркетплейса, под который и набирают сотрудников.

Станет ли проект по созданию маркетплейса отдельной платформой под собственным брендом, собеседники РБК не знают. Но в одном из пунктов опубликованной в июле 2019-го стратегии «Детского мира» значится, что в этом году ожидается развертывание нового сайта (действующего или с другими названием или концепцией — из стратегии не ясно).

ГК «Детский Мир» (основной акционер — АФК «Система») уже много лет является крупнейшим игроком российской детской розницы. По собственным данным группы, в 2018 году ее доля составляла 59% продаж в специализированных магазинах или 23% от общего объема рынка детских товаров (522 млрд руб. в номинальных ценах). Общее число магазинов сети по состоянию на 30 июня 2019 года составляло 760 точек. По данным финансовой отчетности компании по МСФО, в 2018 году выручка «Детского мира» выросла на 14,3%, до 110,9 млрд руб., показатель EBITDA — на 18,8%, до 12,7 млрд руб., а рентабельность — до 11,4%. Чистая прибыль компании составила 6,6 млрд руб.

По итогам первых шести месяцев 2019 года, по данным неаудированной отчетности компании, объем выручки интернет-магазина вырос на 72,3%, до 5,3 млрд руб. Консолидированная неаудированная выручка группы увеличилась на 16,2%, до 55,9 млрд руб., по сравнению с 48,1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

Согласно опросу «РБК Исследования рынков», в 2018 году в топ-5 самых популярных онлайн-площадок для покупки детских товаров входили AliExpress, «Детский мир», Ozon, Wildberries и «Дочки-сыночки».

Один из игроков рынка российской детской онлайн-розницы полагает, что открытие маркетплейса с расширенным ассортиментом даст «Детскому миру» возможность эффективнее конкурировать в сегменте онлайн-продаж именно с Wildberries, значительно усилившего свои позиции в детской рознице. По итогам 2018 года оборот детских товаров на Wildberries увеличился на 62%, до 23,4 млрд руб., а доля в общем объеме продаж достигла 20%, сообщила руководитель направления FMCG интернет-магазина Wildberries Виктория Морозова. В планах ретейлера — расширять ассортиментную линейку и в два раза увеличить оборот детских товаров в 2019 году.

«Детский мир» испытывает серьезное конкурентное давление со стороны Wildberies. В последнее время «Детский мир» провел работу над собственной торговой маркой в сегменте «одежда», адаптировав ее под текущие запросы потребителей, что позволило улучшить выручку в фешен-сегменте», — говорит аналитик Sova Capital Артур Галимов.

Что даст формат маркетплейса «Детскому миру», в материале РБК ПРО.

Автор: Анна Левинская
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: розничная торговля, «Детский мир»
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