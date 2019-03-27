«Детский мир» купил у Сбербанка торговый центр на Новом Арбате

«Детский мир» купил у структуры Сбербанка здание торгового центра «Валдай», который занимает первые этажи одного из «домов-книжек» на Новом Арбате. В помещении будет открыт флагманский магазин компании. Об этом говорится в поступившем в РБК пресс-релизе компании.

Компания заключила сделку с ООО «Евромагазин 21 Век» (75% принадлежит Сбербанку) по покупке 3,6 тыс. кв. м по адресу ул. Новый Арбат, д.11, стр. 1. Покупка недвижимости и открытие магазина оценивается примерно в 1 млрд руб.

В пресс-релизе отмечается, что открытие флагманского магазина запланировано на второе полугодие 2019 года.

Источники РБК рассказывали о сделке в начале февраля, тогда же компания начала объявлять тендеры на проектные и инженерные работы в помещении. Отмечалось, что в 2016 году Сбербанк пытался продать помещение за 1 млрд руб., однако желающих купить объект не нашлось.