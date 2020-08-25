ФАС завела дело о продаже шоколада Lindt не такого качества, как в Европе

Антимонопольная служба считает, что производители обещают покупателям товар оригинального качества по традиционным рецептам, но производят адаптированную для российского рынка версию

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против производителя шоколада Lindt компании «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)» по признакам нарушения закона о конкуренции.

«В шоколаде, реализуемом под одним и тем же брендом на территории Российской Федерации и странах Западной Европы, обнаружены качественные различия», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФАС.

Производитель уже получал предупреждения, действие последнего истекло 31 июля, однако ФАС так и не получила информацию о его исполнении.

Служба посчитала, что информация на упаковке формирует у потребителя представление, что он покупает такой же шоколад, который продается под этим брендом в Европе, тогда как на самом деле в России продается адаптированная версия товара.

«Позиционирование товаров и услуг под обозначениями «стандарт», «традиции», «качество» того или иного региона давно вошли в практику маркетингового продвижения во всем мире. Однако, когда производители предлагают российским потребителям по разным причинам адаптированные товары и не информируют их об этом, ведомство видит в таких действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства», — заявил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.