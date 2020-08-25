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Бизнес ,  
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ФАС завела дело о продаже шоколада Lindt не такого качества, как в Европе

Антимонопольная служба считает, что производители обещают покупателям товар оригинального качества по традиционным рецептам, но производят адаптированную для российского рынка версию
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против производителя шоколада Lindt компании «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)» по признакам нарушения закона о конкуренции.

«В шоколаде, реализуемом под одним и тем же брендом на территории Российской Федерации и странах Западной Европы, обнаружены качественные различия», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФАС.

Производитель уже получал предупреждения, действие последнего истекло 31 июля, однако ФАС так и не получила информацию о его исполнении.

Служба посчитала, что информация на упаковке формирует у потребителя представление, что он покупает такой же шоколад, который продается под этим брендом в Европе, тогда как на самом деле в России продается адаптированная версия товара.

«Позиционирование товаров и услуг под обозначениями «стандарт», «традиции», «качество» того или иного региона давно вошли в практику маркетингового продвижения во всем мире. Однако, когда производители предлагают российским потребителям по разным причинам адаптированные товары и не информируют их об этом, ведомство видит в таких действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства», — заявил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.

ФАС оштрафовала производителя «Арбидола» из-за рекламы о коронавирусе
Общество
Фото: Илья Питалев / ТАСС

Он также пояснил, как такое поведение производителей негативно сказывается на конкуренции, поскольку некоторые участники рынка получают необоснованные выгоды.

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Ранее в августе ФАС оштрафовала на 200 тыс. руб. фирму «Отисифарм» за рекламу «Арбидола», в которой эта фармацевтическая компания заявляла об эффективности препарата от коронавируса. В рекламном ролике говорилось, что «Арбидол» обладает лечебным эффектом против коронавирусной инфекции, однако информации об этом не было в инструкции по применению препарата, отметили в ведомстве.

ФАС России также признала американскую корпорацию Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений. Компания ограничивала конкуренцию на рынке распространения инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля», — сообщили тогда в ФАС.

Дело против Apple было возбуждено по заявлению «Лаборатории Касперского». Антимонопольная служба установила, что американская компания занимает 100% рынка мобильных приложений на операционной системе iOS: установить легально приложение родительского контроля можно только из магазина App Store. Apple не согласилась с выводами ФАС и намерена подать апелляцию, сообщили РБК в пресс-службе корпорации.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: ФАС, конкуренция, шоколад
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