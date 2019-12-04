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ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах
Продажу в России товаров с составом, который отличается от состава аналогичных товаров в ЕС, в ФАС сочли нарушением закона о конкуренции. Россиян вводят в заблуждение относительно свойств и качеств товаров, считают в ведомстве
Фото: Philipp Schmidli / Bloomberg

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от товаров под этими же брендами в странах Западной Европы. Об этом сообщил журналистам замруководителя ФАС Андрей Кашеваров.

ФАС совместно с Роспотребнадзором провела проверку состава и качества шоколада, а также стиральных порошков и капсул для стирки. В ходе проверки в товарах одних и тех же международных брендов, которые продаются в России и в Западной Европе, были выявлены существенные отличия.

«Если говорить об аналогичных линейках порошков Ariel и Persil, то при сопоставимой моющей способности дозировка, рекомендованная на упаковке порошков российского производства для аналогичных условий стирки, в 1,5–2 раза выше, чем рекомендованная на упаковке порошков, произведенных в Европейском союзе», — пояснил Кашеваров.

В шоколаде Lindt, который продается в России, содержание 12–14 органических кислот отличается от товаров, приобретенных в Европе: у некоторых образцов на 10–15%, а у других — на 100–220%. При этом на упаковках международных брендов размещаются указания — например, «немецкий стандарт качества на порошке Persil, «№ 1 в Европе» на порошке Ariel или акценты на страну происхождения швейцарского шоколада Lindt, из которых у потребителя складывается ощущение, что он покупает товар, тождественный тому, который производится в ЕС.

Такая практика международных производителей, по мнению ФАС, нарушает требования закона «О защите конкуренции». Когда потребитель принимает решение о покупке товара, он при выборе между ним и товаром российского производства руководствуется глобальной репутацией бренда, указывают в ФАС. Но если качество товаров таких производителей не соответствует европейским образцам, их преимущество перед другими производителями является необоснованным.

«Мы говорим о разном содержании товаров, которые называются одинаково. По нашему мнению, такая практика может приводить к тому, что потребители вводятся в заблуждение относительно свойств и качеств товаров, которые они приобретают», — отметил Кашеваров.

ФАС 3 декабря направила пять предупреждений международным производителям — ООО «Линд унд Шпрюнгли (Раша)», ООО «Проктер энд Гэмбл — Новомосковск» и ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская компания» и ООО «Хенкель Рус».

ФАС ожидает, что после получения предупреждения компании исполнят их в течение 30 дней с момента его получения. У компаний есть две опции: или воспроизвести состав оригинального товара, который продается в странах Западной Европы, либо нанести на упаковку товара обозначение, что он произведен для российского потребителя, пояснил Кашеваров.

В случае, если предупреждение не будет исполнено, ФАС возбудит административное дело за нарушение требований закона в сфере интеллектуальной собственности, которое предполагает штраф от 100 тыс.  до 500 тыс. руб.

По его словам, ФАС уже направила в Роспотребнадзор предложение, как пресечь эту практику. Речь идет о том, чтобы внести в закон «О защите прав потребителей» требование, что производитель должен указывать на упаковке товара имеющиеся отличия состава от европейских аналогов и информацию, что он произведен для России или для реализации на территории России, подчеркнул Кашеваров.

При имеющихся отличиях качество товаров, произведенных для России, «может быть хорошее», подчеркнул Кашеваров: «Я бы не говорил с точки зрения качества. Я акцентирую внимание на разнице, которая может менять вкусовые ощущения, потребительские предпочтения, свойства и так далее».

После того как будет завершено рассмотрение выявленных случаев, ФАС будет выбирать другие группы товаров для проведения соответствующих исследований, ориентируясь на тот перечень, который получила от антимонопольных ведомств Восточной Европы, рассказал Кашеваров.

Проблема «двойного качества» в Европе

Ранее проблема «двойного качества» одинаковых вроде бы товаров, предназначенных для продажи в разных странах, поднималась руководителями ряда стран Евросоюза. О наличии двойных стандартов заявлял, в частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«В Австрии вы покупаете продукт с сахаром, но в Словакии получаете искусственный подсластитель и вдобавок продукт обходится дороже», — говорил Фицо на саммите стран «Вышеградской четверки» (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) в 2017 году.

Проведенное в том же году по заказу правительства Словакии исследование показало, что состав ряда идентичных внешне продуктов в магазинах страны и на прилавках соседней Австрии радикально различается. Так, например, выяснилось, что рыбные палочки одного из брендов в Австрии содержат на 8,8% больше рыбы, чем точно такой же продукт в Словакии, а в продаваемом в Словакии сыре Emmental в отличие от австрийского нет характерных дырок.

На «двойное качество» продуктов указывали и власти Венгрии. В 2017 году местное Управление по безопасности пищевых продуктов (NEBIH) сообщало, что при проверке 96 видов продуктов разница обнаружилась в 71 случае. так, например, в одном из видов растворимых супов фрикаделек в упаковках из Австрии было вдвое больше, чем в аналогичных из Венгрии. Эксперты пришли к выводу, что продукты, купленные в Венгрии, в среднем включают в себя меньше натуральных компонентов и больше усилителей вкуса и при этом дороже.

После выхода исследования премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал его данные «самым большим скандалом», а глава правительства Болгарии даже сравнил ситуацию с продуктами для Восточной Европы с «продовольственным апартеидом».

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер вынужден был заявить, что не потерпит, чтобы в одинаковых упаковках и под одними и тем же брендами в разных странах ЕС продавались совершенно разные товары.

«Словаки не заслуживают того, чтобы в их рыбных палочках было меньше рыбы, венгры не заслужили меньше мяса в блюдах, а чехи — меньше какао в шоколаде», сказал тогда Юнкер.

В свою очередь уроженка Чехии, европейский комиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова в интервью Guardian назвала происходящее «несправедливой коммерческой практикой». «Мы видим растущее недовольство и разочарование людей, которые чувствуют необходимость покупать вещи за границей», — сказала она.

В июне 2019 года Еврокомиссия опубликовала результаты исследования, в ходе которого были проверены 1380 видов продуктов, продаваемых под одним брендом в 19 странах ЕС. Выяснилось, что 9% товаров, несмотря на одинаковую упаковку, имеют разный состав, 22% различаются по составу, будучи упакованными в схожую внешне тару, а еще на 27% об изменениях в составе указывается на упаковке.

В то же время в ходе исследования не было  выявлено признаков систематического ущемления за счет «двойного качества» продуктов питания и напитков прав потребителей из восточных стран ЕС. Комментируя результаты исследования, Юрова заявила, что за применение двойных стандартов качества продуктов питания ЕС отныне будет наказывать. «Потребители могут быть абсолютно уверены в том, что состав ингредиентов соответствует тому, что указан на упаковке», — заверила она.

Авторы: Елена Сухорукова, Евгений Калюков
Теги: Федеральная антимонопольная служба, шоколад, стиральный порошок
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