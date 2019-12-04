ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах

Продажу в России товаров с составом, который отличается от состава аналогичных товаров в ЕС, в ФАС сочли нарушением закона о конкуренции. Россиян вводят в заблуждение относительно свойств и качеств товаров, считают в ведомстве

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Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от товаров под этими же брендами в странах Западной Европы. Об этом сообщил журналистам замруководителя ФАС Андрей Кашеваров.

ФАС совместно с Роспотребнадзором провела проверку состава и качества шоколада, а также стиральных порошков и капсул для стирки. В ходе проверки в товарах одних и тех же международных брендов, которые продаются в России и в Западной Европе, были выявлены существенные отличия.

«Если говорить об аналогичных линейках порошков Ariel и Persil, то при сопоставимой моющей способности дозировка, рекомендованная на упаковке порошков российского производства для аналогичных условий стирки, в 1,5–2 раза выше, чем рекомендованная на упаковке порошков, произведенных в Европейском союзе», — пояснил Кашеваров.

В шоколаде Lindt, который продается в России, содержание 12–14 органических кислот отличается от товаров, приобретенных в Европе: у некоторых образцов на 10–15%, а у других — на 100–220%. При этом на упаковках международных брендов размещаются указания — например, «немецкий стандарт качества на порошке Persil, «№ 1 в Европе» на порошке Ariel или акценты на страну происхождения швейцарского шоколада Lindt, из которых у потребителя складывается ощущение, что он покупает товар, тождественный тому, который производится в ЕС.

Такая практика международных производителей, по мнению ФАС, нарушает требования закона «О защите конкуренции». Когда потребитель принимает решение о покупке товара, он при выборе между ним и товаром российского производства руководствуется глобальной репутацией бренда, указывают в ФАС. Но если качество товаров таких производителей не соответствует европейским образцам, их преимущество перед другими производителями является необоснованным.