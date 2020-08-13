ФАС оштрафовала производителя «Арбидола» из-за рекламы о коронавирусе

Рекламу об эффективности «Арбидола» против коронавируса признали нарушением еще в марте, однако абитражное разбирательство закончилось только в августе

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала на 200 тыс. руб. фирму «Отисифарм» за рекламу «Арбидола», в которой эта фармацевтическая компания заявляла об эффективности препарата от коронавируса. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

В рекламном ролике говорилось, что «Арбидол» обладает лечебным эффектом против коронавирусной инфекции, однако информации об этом не было в инструкции по применению препарата, отметили в ведомстве.

«Хочу отметить, что комиссия ФАС России оценивала не эффективность применения «Арбидола» для лечения COVID-2019, а соответствие сообщенной в рекламе информации требованиям законодательства. Таким образом на момент выхода ролика содержащийся в нем рекламный посыл о действии препарата против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по применению», — пояснила решение замначальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Ирина Василенкова.

В марте 2020 года комиссия ФАС признала, что реклама «Арбидола», в которой указывалось на его эффективность против коронавирусной инфекции COVID-19, нарушает требования закона «О рекламе».