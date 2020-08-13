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Пандемия коронавируса ,  
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ФАС оштрафовала производителя «Арбидола» из-за рекламы о коронавирусе

Рекламу об эффективности «Арбидола» против коронавируса признали нарушением еще в марте, однако абитражное разбирательство закончилось только в августе
Фото: Илья Питалев / ТАСС
Фото: Илья Питалев / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала на 200 тыс. руб. фирму «Отисифарм» за рекламу «Арбидола», в которой эта фармацевтическая компания заявляла об эффективности препарата от коронавируса. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

В рекламном ролике говорилось, что «Арбидол» обладает лечебным эффектом против коронавирусной инфекции, однако информации об этом не было в инструкции по применению препарата, отметили в ведомстве.

«Хочу отметить, что комиссия ФАС России оценивала не эффективность применения «Арбидола» для лечения COVID-2019, а соответствие сообщенной в рекламе информации требованиям законодательства. Таким образом на момент выхода ролика содержащийся в нем рекламный посыл о действии препарата против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по применению», — пояснила решение замначальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Ирина Василенкова.

ФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» о лечении коронавируса
Общество
Фото: Илья Питалев / ТАСС

В марте 2020 года комиссия ФАС признала, что реклама «Арбидола», в которой указывалось на его эффективность против коронавирусной инфекции COVID-19, нарушает требования закона «О рекламе».

Тогда же компании «Отисифарм» было выдано предписание о прекращении нарушения, а материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном нарушении.

В самой компании уточнили, что ФАС сняла обвинения в недостоверности рекламы, хотя и признала рекламу «Арбидола» выходящей за рамки инструкции.

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«10 марта 2020 года комиссия ФАС рассмотрела дело по рекламе препарата «Арбидол» в отношении нового коронавируса. По результатам рассмотрения всех обстоятельств дела и представленных документов ФАС сняла обвинения в недостоверности информации, указанной в ролике в отношении препарата «Арбидол» (пункт 11 части 3 статьи 5 федерального закона «О рекламе»), и применила пункт 6 статьи 24 федерального закона «О рекламе», признав рекламу выходящей за пределы показаний, указанных в инструкции», — пояснила тогда пресс-служба компании.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП, ст. 14.3), за нарушение правил рекламы лекарственных средств на юридических лиц может быть наложен штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: ФАС, Фармкомпании, реклама
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