Компания Джека Ма перед IPO отчиталась о росте прибыли в 10 раз

Ant Group не сообщила, какую именно сумму она планирует привлечь в результате проведения IPO, однако WSJ предполагает, что речь может идти о нескольких десятках миллиардов долларов

Джек Ма (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Подконтрольная одному из богатейших людей Китая Джеку Ма (Forbes в режиме реального времени оценивает его состояние в $50,7 млрд) финансово-технологическая компания Ant Group Co. подала документы для проведения первичного публичного размещения (IPO) акций на биржах в Гонконге и Шанхае, сообщает Wall Street Journal (WSJ).

В материалах, прилагающихся к заявкам на проведение IPO, управляющая платежной системой Alipay компания впервые раскрыла некоторые свои финансовые показатели. Например, ее чистая прибыль в первой половине 2020 года составила 21,9 млрд юаней ($3,2 млрд), что более чем в десять раз превышает показатель января—июня 2019 года (1,9 млрд юаней), отмечает телеканал CNBC. Выручка компании выросла примерно на 40% — с 52,5 млрд до 72,5 млрд юаней.

Согласно раскрытым данным, 43% выручки Ant Group обеспечили проведение цифровых платежей и обслуживание торговых точек. Кроме того, компания взимает плату с банков, страховых компаний и инвестфондов, которые используют Alipay для выдачи кредитов и продажи клиентам своих продуктов.

В документах Ant Group число пользователей Alipay, совершивших хотя бы одну транзакцию за последний месяц, оценивается в 711 млн, а за год таких набралось более миллиарда, отмечает WSJ.