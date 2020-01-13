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Бизнес ,  
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Saudi Aramco увеличила стоимость IPO до $29,4 млрд

Saudi Aramco реализовала опцион еще на 450 млн акций, увеличив итоговый размер IPO на $3,8 млрд
Фото: Amr Nabil / AP

Крупнейшая нефтегазовая компания в мире Saudi Aramco сообщила о том, что в рамках IPO реализовала опцион на продажу дополнительных 450 млн акций. Это стало возможно благодаря высокому спросу на акции со стороны инвесторов, передает Bloomberg.

Дополнительные акции были размещены по 32 риала ($8,53). В результате компания увеличила стоимость своего IPO до $29,4 млрд. Таким образом, итоговый размер IPO компании увеличился на $3,8 млрд.

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В ходе первичного размещения инвесторам продали 1,5% акций Saudi Aramco за $25,6 млрд, что побило рекорд китайской Alibaba, которой в ходе IPO, проведенного в 2014 году, удалось привлечь $25 млрд. Saudi Aramco оценили в $1,7 трлн, что превысило стоимость Microsoft или Apple. Акции приобрели богатейшие семьи Саудовской Аравии, а также фонды из Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). На вторичных торгах стоимость компании достигала $2 трлн.

В ноябре прошлого года газета Financial Times сообщила, что власти Саудовской Аравии решили сократить число глобальных координаторов IPO Saudi Aramco. Указывалось, что компания решила сделать ставку на продажу акций на внутреннем рынке, а также среди инвесторов в странах Персидского залива.

Эр-Рияд рассматривает IPO Saudi Aramco как ключевой этап в планах наследного принца Мухаммеда бен Салмана диверсифицировать экономику королевства. Доходы от IPO Aramco пойдут в Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии и будут использованы для ускорения госпрограммы Vision 2030 — всеобъемлющего плана реформы экономики, который включает в себя снижение зависимости от экспорта нефти.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Saudi Aramco, IPO
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