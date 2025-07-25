КАМАЗ сократил рабочую неделю из-за проблем с продажами

КАМАЗ с 1 августа введет сокращенную четырехдневную рабочую неделю на фоне ситуации на рынке грузовых автомобилей. Решение коснется подразделений, у которых нет полной загрузки

Фото: Ольга Соколова / Global Look Press

КАМАЗ вслед за АвтоВАЗом и ГАЗом решил перейти на сокращенный четырехдневный график на фоне непростой ситуации на авторынке. Изменения начнут действовать с 1 августа и затронут только те подразделения, у которых нет полной загрузки, сообщила пресс-служба компании.

В КАМАЗе отметили, что за первое полугодие российский рынок грузовиков сократился почти на 60%. Продажи самого КАМАЗа сократились почти на 30% без учета ГОЗ. В качестве одной из причин сложившейся ситуации автопроизводитель обозначил денежно-кредитную политику Банка России, которая не только лишила компании возможности приобретать новую технику по программам кредита и лизинга, но и заставила вернуть лизингодателю взятую в прошлом году технику.

Также в КАМАЗе винят «недальновидную политику» импортеров иностранной техники, которые, несмотря на все прогнозы, в 2024 году ввезли в страну избыточное количество техники. По оценкам КАМАЗа, сейчас на складах таких компаний хранится свыше 30 тыс. грузовиков, которые не могут найти своих покупателей.

«Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортеров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства и объявить о введении сокращенной на один день рабочей недели», — говорится в сообщении. В компании заверили, что социальные гарантии перед сотрудниками будут выполнены в полном объеме в соответствии с коллективным договором и законодательством.

КАМАЗ стал третьей компанией, которая объявила о сокращении рабочей недели на фоне падения рынка. Накануне, 24 июля, аналогичное решение принял Горьковский автозавод. Так же как и у КАМАЗа, новый график начнет действовать с августа. О планах ввести на своих автозаводах четырехдневный режим работы ранее сообщил АвтоВАЗ. Решение компания планирует принять в начале осени, оно может вступить в силу с 29 сентября.