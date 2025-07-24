Еще один автозавод решил сократить рабочую неделю из-за падения рынка

Из-за падения рынка на фоне высокой ключевой ставки и недоступности инструментов для приобретения автомобилей Горьковский автозавод в августе будет работать в четырехдневном режиме. Ранее аналогичные меры допустил АвтоВАЗ

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Горьковский автозавод решил в августе перейти на четырехдневную рабочую неделю в связи с падением рынка коммерческого транспорта, сообщили РБК в пресс-службе автозавода.

По оценкам завода, за первое полугодие рынок в сегменте среднетоннажных грузовиков сократился почти на 40%, в сегменте легких коммерческих автомобилей — на 30%, а в сегменте автобусов — на 60%. В качестве причин такого падения автопроизводитель обозначил ключевую ставку Банка России, которая находится на уровне почти рекордных 20%, и недоступность финансовых инструментов для приобретения автомобилей.

«Введение сокращенной рабочей недели в этих условиях позволяет заводу сохранить рабочие места, адаптировав производственную программу под рыночную ситуацию, и организовать равномерную загрузку производств», — сообщила пресс-служба ГАЗ, отметив, что все социальные льготы для сотрудников будут сохранены.

Горьковский автомобильный завод — одно из крупнейших российских автомобилестроительных предприятий, которое производит легковые, легкие грузовые автомобили и микроавтобусы. Завод был основан в 1932 году как Нижегородский автомобильный завод имени В. М. Молотова. Предприятие входит в состав автомобилестроительного холдинга «Группа ГАЗ».

В пресс-службе отметили, что при улучшении рыночной ситуации завод вернется на полную рабочую неделю. При этом, начиная с сентября, режим работы производств на заводе будет определяться каждый месяц исходя из рыночных факторов.

О планах ввести на своих автозаводах четырехдневный режим работы ранее сообщил АвтоВАЗ. Решение компания планирует принять в начале осени, оно может вступить в силу с 29 сентября. Изменение режима работы АвтоВАЗ также объяснил тенденциями на российском автомобильном рынке: высокой ключевой ставкой и ужесточением требований регулятора к заемщикам по автокредитам.