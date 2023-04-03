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Глава Julius Baer назвал угрозы Швейцарии как «банку для сверхбогатых»

Глава Julius Baer: статус Швейцарии как банка для богатых нельзя воспринимать как должное
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Среди швейцарских банков наблюдается «движение клиентов в сторону качества», заявил в интервью The Financial Times исполнительный директор швейцарского Julius Baer Филипп Рикенбахер. Он объяснил, что наиболее состоятельные клиенты уходят из таких банков, как UBS и Credit Suisse, бизнес-модели которых предполагают более высокие риски, а взамен выбирают более консервативные организации.

Правительству Швейцарии следует качественнее налаживать общение с обеспокоенными инвесторами, предупредил Рикенбахер, так как кризис доверия к банкам пока далек от своего конца и ситуация в банковском секторе еще какое-то время останется сложной. «То, что существовало месяц назад, никуда не денется, — сказал Рикенбахер. — Еще остается некоторое пространство для стратегических ошибок на самых высоких уровнях, если мы говорим о процентных ставках».

Глава Julius Baer назвал финансовый рынок Швейцарии «выдающейся экосистемой», которая сейчас подвергается испытаниям. Статус Швейцарии как «банка для сверхбогатых» не был «дан Богом», подчеркнул Рикенбахер. «Очевидно, что появление швейцарских банков в международной прессе усугубляет давление и мы, швейцарские банкиры, должны отвечать», — заявил он.

Существующая модель Julius Baer, по словам банкира, до сих пор «работала очень хорошо». Рикенбахер считает, что подход «слишком большой, чтобы обанкротиться» (too big to fail), в сложившейся ситуации не сработает. «Чутье и моральный компас подсказывают мне, что у частного учреждения должна быть возможность обанкротиться», — пояснил он.

Julius Baer управляет активами на сумму $462 млрд, пишет The Financial Times. Он был основан в 1890 году и после принудительного слияния UBS и Credit Suisse может стать вторым по величине банком Швейцарии.

15 марта у Credit Suisse произошло крупнейшее в истории падение акций — на 30,8%, до 1,55 швейцарского франка. После этого банк обратился к SNB с просьбой выделить ему кредит в размере 50 млрд швейцарских франков ($54 млрд). 19 марта его приобрел другой швейцарский банк, UBS, за $3,24 млрд. Сумма составила 40,5% от обвалившейся рыночной капитализации Credit Suisse. Нацбанк Швейцарии предоставил банкам гарантию ликвидности в размере $108 млрд в дополнение к кредиту.

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