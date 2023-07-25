Илон Маск вернул себе лидерство в списке богатейших людей мира по версии Forbes

Маск вернул себе лидерство в списке богатейших людей по версии Forbes

Владелец Twitter, основатель SpaceX и Tesla вновь потеснил главу LVMH Бернара Арно и его семью. Forbes оценивает состояние Маска в $242,4 млрд, а Арно — в $234,6 млрд

Владелец Twitter, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск (Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images)

Владелец Twitter, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск вернул себе первое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes, вновь потеснив главу LVMH Бернара Арно и его семью.

Forbes оценивает состояние Маска в $242,4 млрд. Арно потерял $2,8 млрд и опустился на вторую строчку рейтинга. Его состояние — $234,6 млрд. На третьем месте расположился основатель Amazon Джефф Безос ($151,5 млрд).

Владелец Twitter также возглавляет рейтинг Bloomberg Billionaires Index. По данным агентства, он потерял

$2,06 млрд и его состояние составляет теперь $232 млрд. При этом Арно увеличил капитал на $2,85 млрд, до $204 млрд.

Маск впервые возглавил рейтинг Forbes весной 2022 года с состоянием $219 млрд. Тогда он вытеснил с первого места Безоса ($171 млрд). Арно и его семья в то время занимали третье место со $158 млрд.

Миллиардер не раз терял лидерство, уступая его французскому бизнесмену. 21 июля Маск за сутки потерял $18,4 млрд после обвала акций Tesla, но сохранил первое место в списке Forbes. Накануне миллиардер был на втором месте после Арно.