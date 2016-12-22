Магомед Магомедов подал иск к Вексельбергу и Блаватнику на $1,3 млрд

Совладелец группы «Сумма» Магомед Магомедов подал иск в суд штата Нью-Йорк к Виктору Вексельбергу и его партнерам на $1,3 млрд. Магомедов обвиняет их в обмане при борьбе за контроль над «Нижневартовскнефтегазом» в конце 1990-х

Виктор Вексельберг (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Верховный суд штата Нью-Йорк рассматривает иск бывшего сенатора и совладельца группы «Сумма» Магомеда Магомедова к бизнесменам Виктору Вексельбергу, Леонарду Блаватнику и сенатору Леониду Лебедеву на сумму свыше $1,3 млрд, следует из базы данных суда. На документ обратил внимание Forbes.

В своем иске Магомедов и его двоюродный брат Ахмед Билалов, которые совместно владели 5,37% компании «Нижневартовскнефтегаз» (ННГ), обвиняют Вексельберга, Блаватника и Лебедева в обмане при борьбе за контроль над компанией, развернувшейся в 1997 году.

Тогда крупные акционеры ННГ — Вексельберг и Блаватник с одной стороны и генеральный директор Виктор Палий с другой — вступили в борьбу за контрольный пакет над компанией. Каждая из этих сторон владела по 40% акций.

Магомед Магомедов и Ахмед Билалов совместно владели 5,37%. У еще одного миноритарного акционера, Леонида Лебедева, было 5,13% ННГ. В 1997 году они заключили соглашение об объединении этих активов в один пакет, а также договорились, что совместно выступят в поддержку Виктора Палия.

Поэтому когда Вексельберг и Блаватник обратились к Магомедову и Билалову с просьбой продать им свой пакет акций за $90 млн, те отказали, мотивировав это соглашением с Лебедевым.

После этого Вексельберг и Блаватник обратились с аналогичной просьбой к Лебедеву, который пошел ​на соглашение с Вексельбергом и Блаватником, нарушив таким образом ранее заключенные договоренности с Билаловым и Магомедовым.

Лебедев также обещал владельцам 40% ННГ, что окажет им содействие в приобретении пакета, контролируемого Магомедовым и Билаловым, заявлено в иске.

Вскоре Магомедов и Билалов передали свои акции ННГ бизнесмену Олегу Киму, против компании которого они проиграли суд. В рамках урегулирования этого спора они передали свою долю в ННГ Киму — с согласия и при посредничестве Лебедева. Истцы не согласились бы на сделку с Кимом, если бы знали о сговоре Лебедева с Вексельбергом и Блаватником, говорится в заявлении Билалова и Магомедова.

Пакет акций ННГ Олег Ким затем продал Лебедеву, а тот завершил сделку с Вексельбергом и Блаватником. За продажу 10,5% акций ННГ Лебедев получил долю в совместном предприятии Вексельберга и Блаватника — 1,8% Тюменской нефтяной компании (ТНК), а также выплату в размере $611 млн.

Позже, в 2013 году, когда ТНК приобрела компания «Роснефть», Вексельберг и Блаватник отказались поделиться доходом от продажи компании с Лебедевым, что стало причиной для судебного разбирательства на $2 млрд уже между ними.

Магомедов и Билалов считают, что могут претендовать на половину этих денег, которые стали предметом иска Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу, а также указывают, что могут претендовать на половину от $611 млн, полученных от них Лебедевым в качестве компенсации.

Представитель Вексельберга пока не ответил на запрос РБК, представитель «Суммы» отказался от комментариев.

Иск Магомедов и Билалов подали в нью-йоркский суд, так как один из ответчиков по делу, Леонард Блаватник, является гражданином США.

В конце марта Магомед Магомедов, совладелец группы «Сумма», вместе с братом и партнером Зиявудином стал фигурантом уголовного дела. Братьев арестовали по подозрению в создании преступной группы, мошенничестве и растрате. Им инкриминируют хищение из федерального и регионального бюджетов в общей сложности 2,5 млрд руб.