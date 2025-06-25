«Севергрупп» Мордашова продала бывший завод Bosch

«Севергрупп» нашла покупателя на бывший завод Bosch в Саратовской области — им стала структура IT-компании Softline. В холдинге Мордашова указали, что решение принято в рамках балансировки промышленного портфеля группы

Фото: BoschProfessionalRU / Youtube

«Севергрупп» подписал соглашение о продаже ООО «Энгельс Электроинструменты» — завода по производству электроинструментов в Саратовской области, который ранее принадлежал немецкой компании Bosch. Покупателем выступило ООО «Интернет Проекты», сообщил РБК представитель холдинга.

Что известно о покупателе Компания «Интернет проекты» в 2014 году принадлежала Aeid Group, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, следует из данных базы СПАРК. В 2022-ом компания перешла Игорю Боровикову, основателю Softline. В 2023-ем новым владельцем стала вице-президент по инвестициям Softline Елена Волотовская. Сейчас ей принадлежит доля 99%, еще 1% — ООО «Аталайя». Softline — одна из крупнейших в России IT-компаний, поставщик IT-решений и сервисов, работающий на рынках России, восточной Европы, центральной Азии, Америки, Индии и Юго-Восточной Азии. Компания представлена в 95 городах более чем 55 стран. Оборот компанииI квартале 2025-го составил 24 млрд руб., на 12% больше, чем годом ранее. В структуре оборота 37% (8,8 млрд рублей) пришлось на продажу собственных решений группы. Выручка компании в 2024 году составила 391 тыс. руб. (+22%), чистый убыток — 32 млн руб. против убытка в 3,5 млн руб. годом ранее.

Источник РБК в одной из крупнейших IT-компании подтвердил РБК покупку актива Softline. РБК направил запрос в Softline и ООО «Интернет проекты».

Завод, ранее известный как площадка Bosch Power Tools, был открыт в Энгельсе в 2008 году. На пике своего развития предприятие выпускало до 2 млн единиц продукции ежегодно, из которых более 500 тыс. поставлялись на российский рынок, остальное — экспортировалось. Немецкая компания объявила о приостановке производства на своих заводах в марте 2022 года из-за рисков использования продукции в «негражданских» целях, что нарушает политику Bosch, сообщал Bloomberg. В апреле 2023-го бизнес приобрел холдинг S8 Capital Армена Саркисяна. На заводах, вошедших в контур сделки, после ее закрытия провели ребрендинг — ООО «Роберт Бош Саратов», ООО «Бош Пауэр Тулз» и ООО «Бош Отопительные системы» сменили названия на ООО «Термотехника Энгельс», ООО «Энгельс Электроинструменты» и ООО «Энгельс Свечи зажигания».

Осенью 2024-го S8 Capital перепродал бизнес Bosch «Севергрупп». Холдингу Мордашова перешло 100% контроля над заводами по производству свечей зажигания, электроинструментов и площадкой по производству котлов отопления. Параллельно «Севергрупп» стала владельцем активов шинной ГК «Кордиант», также выкупив их у S8 Capital.

Продажа завода по производству электроинструментов в Энгельсе стало взвешенным решением, принятым в рамках балансировки промышленного портфеля «Севергрупп», сообщили РБК в холдинге. «Актив входил в периметр нашей сделки с S8 по покупке шинных активов, но мы понимали, что он не вполне соответствует долгосрочной стратегии развития компании», — объясняют в компании.

В холдинге подчеркнули, что сделка позволила сохранить «функциональную целостность завода, все обязательства перед сотрудниками и партнерами, а также обеспечить стабильность производства». Новый владелец, ООО «Интернет Проекты», по словам представителя «Севергрупп», сможет обеспечить дальнейшее развитие активов.

Об активе в Энгельсе По состоянию на 2023 год в ООО «Энгельс Электроинструменты» числились 159 сотрудников, выручка компании в тот же год составляла 632 млн руб. (падение почти в 5 раз к 2022 году), чистый убыток — 206 млн руб. против убытка 561,47 млн руб. в 2022-м, следует из данных Rusprofile. Эксперты связывали снижение финансовых показателей с необходимостью перезапуска производства и вывода на рынок продукции под новым брендом «Метеор». Аналитики оценивали стоимость актива по размеру чистых активов, которые на конец 2023 года составляли 804 млн руб. Ключевыми параметрами при таких сделках считаются состояние производственных мощностей, наличие квалифицированных кадров и возможности выхода на рынки сбыта, отмечали эксперты.