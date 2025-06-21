Мордашов рассказал об ошибке, которая обошлась ему в $7 млрд
Бизнесмен и основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов (состояние $28,6 млрд по данным списка Forbes), выступая на полях Петербургского международного экономического форума, рассказал, что считает самой большой ошибкой в своей жизни приобретение зарубежных металлургических активов в начале 2000-х годов.
По его словам, компания активно участвовала в сделках по слияниям и поглощениям за рубежом, однако после кризиса 2008 года многие из этих активов оказались неэффективными. «Мы потеряли порядка $7 млрд на этом. Много вообще было ошибок сделано, но эта — самая большая», — признал Мордашов.
Он подчеркнул, что главным уроком для него стало осознание опасности следования за модой на рынке. «Очень опасно поддаваться увлечениям, когда какая-то мода пошла, и все так делают, и ты думаешь: «елки-палки, ну все делают, а я нет, а вдруг я отстану?» — отметил бизнесмен.
По его словам, извлеченный урок лег в основу более осторожного подхода к инвестициям, который помог «Северстали» избежать долговой нагрузки в условиях текущего экономического спада. «Надо быть осторожным, надо много раз отмерить, прежде чем отрезать, когда ты что-то покупаешь. В силу такой осторожности мы современный спад и вызовы встретили без долга — это нам очень помогает, особенно в условиях высоких ставок», — резюмировал Мордашов.
В 2005 году «Северсталь» получила контроль над итальянской сталелитейной компанией Lucchini за €770 млн. В марте 2010 года, купив оставшиеся 20,2% Lucchini за €82,5 млн, группа Алексея Мордашова консолидировала 100% компании. Однако предприятие оказалось убыточным. В итоге Мордашов сам приобрел у своей компании контрольную долю (50,8%) в Lucchini за €1 в июне 2010 года, чтобы разгрузить баланс «Северстали». При этом оставшиеся 49,2% Lucchini «Северсталь» деконсолидировала — они не учитывались в бухгалтерской отчетности.
В 2014 году на итальянский актив российского бизнесмена нашелся покупатель из Индии — JSW Steel, которая предложила за профильные активы проблемного итальянского производителя менее $100 млн и отказалась принимать на себя долги компании.
Летом того же года «Северсталь» приняла решение продать североамериканские активы Severstal Columbus и Severstal Dearborn компаниям Steel Dynamics и AK Steel Corporation соответственно. Сумма сделки составила $2,3 млрд. Тогда же «Северсталь» избавилась от североамериканского угольного бизнеса PBS Coals, продав его за $140 млн канадской компании Corsa Coal Corp.
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