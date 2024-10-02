Компания Мордашова объявила о покупке производителя шин Cordiant

Компания Алексея Мордашова «Севергрупп» купила активы производителя шин Cordiant в России. Сумма сделки не раскрывается. Ранее производителя покрышек покупала компания S8 Capital

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Компания Алексея Мордашова «Севергрупп» приобрела активы производителя шин Cordiant в России. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Компания указала, что получила права на портфель брендов ГК «Кордиант»: «Cordiant, Tunga, Torrero, Gislaved, в линейке грузовых — Cordiant Professional и Tyrex, в прочей продукции «Метеор авто», «Метеор термо» и «Метеор тех», — сообщили в «Севергрупп».

«Таким образом, «Севергрупп» стала владельцем входящего в тройку крупнейших в РФ производителя шин с заводами по всей стране», — указали в «Севергрупп».

Право собственности на актив компания получила с 1 октября 2024 года. «Сделка по покупке активов одобрена антимонопольными органами», — говорится в сообщении «Севергрупп».

«В периметр сделки вошли активы ГК «Кордиант». Это все шинные активы, приобретенные S8 Capital в 2023 году, а также заводы по производству автокомпонентов, термотехники и электроинструмента, которые были консолидированы под управление ГК «Кордиант», — добавил в разговоре с РБК представитель «Севергрупп». Сумму сделки там не раскрыли.

Мордашов и его семья занимают четвертое место в списке Forbes богатейших бизнесменов в России с состоянием в $25,5 млрд.

В мае 2023 года о покупке Cordiant объявила компания S8 Capital. Тогда компании перешли две производственные площадки в Ярославле и Омске с тремя заводами, центр НИОКР «Интайр» и центр ремонта оборудования. Сумма сделки не раскрывалась.

После этой сделки группа S8 Capital Армена Саркисяна нацеливалась на покупку завода японского производителя Bridgestone в Ульяновске, сообщали РБК источники. До этого S8 Capital приобретала производство шин Continental в России.

РБК направил запрос в пресс-службу S8 Capital.