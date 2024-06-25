Основатель «Русских фондов» заявил о необоснованности претензий

Васильева и Бейрита задержали 23 июня, спустя сутки их поместили под домашний арест по делу о хищении средств у шести негосударственных пенсионных фондов. Бизнесмены свою вину не признали и сообщили о «чистоте» всех сделок с НПФ

Сергей Васильев (Фото: moscowcourts / Telegram)

Предъявление претензий спустя десять лет после сделок с пенсионными фондами является абсолютно необоснованным и наносящим моральный, материальный и репутационный ущерб, заявили совладельцы инвестгруппы «Русские фонды» Сергей Васильев и Константин Бейрит, говорится в поступившем в РБК сообщении.

«Мы подтверждаем свою готовность содействовать и помогать следствию разобраться в этих вопросах и будем добиваться справедливости в восстановлении нашего доброго имени», — пообещали бизнесмены.

Бейрит и Васильев представили собственную хронологию событий: в середине 2013 года они передали управление негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Первый национальный пенсионный фонд» и продали 100% акций «Паллада эссет менеджмент» бизнесмену Евгению Новицкому и его партнеру Виктору Хорошавцеву. На момент заключения сделки все активы компании были «абсолютно ликвидными и состояли из первоклассных бумаг», торгуемых на Московской бирже, а покупатели считались опытными и уважаемыми предпринимателями.

«Продав управляющую компанию и выйдя из управления «1 НПФ», мы прекратили управлять этим бизнесом. Начиная с конца 2013 года в течение 2–3 лет, как нам стало известно, Новицкий и Хорошавцев купили еще пять пенсионных фондов. К покупке этих фондов и к управлению их активами мы, акционеры АО «Русских Фондов», не имели никакого отношения», — подчеркнули Бейрит и Васильев.

О задержании Васильева и Бейрита в Тверской области источники РБК сообщили 23 июня. Позже собеседники «Коммерсанта» уточнили, что их подозревают в хищении 8,8 млрд руб. По версии следствия, хищение произошло в 2016–2019 годах у шести негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Так, Васильев и Бейрит продали Новицкому «Первый национальный пенсионный фонд», из которого затем было выведено 3,2 млрд руб., сказано в материалах дела.

Деньги, считает следствие, также были выведены еще из пяти НПФ: «Церих» (605,2 млн руб.), металлургов (598,4 млн руб.), Первого национального пенсионного фонда (3,213 млрд руб.), Торгово-промышленного пенсионного фонда (697,7 млн руб.), «Мечел-фонда» (3,378 млрд руб.). Все эти НПФ лишились лицензии и прошли через процедуру банкротства. Потерпевшей стороной по делу числится правопреемник фондов — Агентство по страхованию вкладов.

24 июня суд поместил Бейрита и Васильева под домашний арест сроком на два месяца. Бывший президент холдинга АФК «Система» Новицкий был помещен под домашний арест еще 22 июня. Следствие подозревает его в хищении средств у негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Урал ФД».