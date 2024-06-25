Основатель «Русских фондов» заявил о необоснованности претензий
Предъявление претензий спустя десять лет после сделок с пенсионными фондами является абсолютно необоснованным и наносящим моральный, материальный и репутационный ущерб, заявили совладельцы инвестгруппы «Русские фонды» Сергей Васильев и Константин Бейрит, говорится в поступившем в РБК сообщении.
«Мы подтверждаем свою готовность содействовать и помогать следствию разобраться в этих вопросах и будем добиваться справедливости в восстановлении нашего доброго имени», — пообещали бизнесмены.
Бейрит и Васильев представили собственную хронологию событий: в середине 2013 года они передали управление негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Первый национальный пенсионный фонд» и продали 100% акций «Паллада эссет менеджмент» бизнесмену Евгению Новицкому и его партнеру Виктору Хорошавцеву. На момент заключения сделки все активы компании были «абсолютно ликвидными и состояли из первоклассных бумаг», торгуемых на Московской бирже, а покупатели считались опытными и уважаемыми предпринимателями.
«Продав управляющую компанию и выйдя из управления «1 НПФ», мы прекратили управлять этим бизнесом. Начиная с конца 2013 года в течение 2–3 лет, как нам стало известно, Новицкий и Хорошавцев купили еще пять пенсионных фондов. К покупке этих фондов и к управлению их активами мы, акционеры АО «Русских Фондов», не имели никакого отношения», — подчеркнули Бейрит и Васильев.
О задержании Васильева и Бейрита в Тверской области источники РБК сообщили 23 июня. Позже собеседники «Коммерсанта» уточнили, что их подозревают в хищении 8,8 млрд руб. По версии следствия, хищение произошло в 2016–2019 годах у шести негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Так, Васильев и Бейрит продали Новицкому «Первый национальный пенсионный фонд», из которого затем было выведено 3,2 млрд руб., сказано в материалах дела.
Деньги, считает следствие, также были выведены еще из пяти НПФ: «Церих» (605,2 млн руб.), металлургов (598,4 млн руб.), Первого национального пенсионного фонда (3,213 млрд руб.), Торгово-промышленного пенсионного фонда (697,7 млн руб.), «Мечел-фонда» (3,378 млрд руб.). Все эти НПФ лишились лицензии и прошли через процедуру банкротства. Потерпевшей стороной по делу числится правопреемник фондов — Агентство по страхованию вкладов.
24 июня суд поместил Бейрита и Васильева под домашний арест сроком на два месяца. Бывший президент холдинга АФК «Система» Новицкий был помещен под домашний арест еще 22 июня. Следствие подозревает его в хищении средств у негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Урал ФД».
Новицкий стал одним из руководителей инвестиционного холдинга АФК «Система» в 1995 году, должность президента компании он занимал до 2005 года, а до 2013-го входил в состав совета директоров. В последние годы предприниматель был замгендиректора химического холдинга «ФосАгро», но после введения летом 2022 года персональных санкций покинул должность, рассказал РБК собеседник на рынке минеральных удобрений.
Васильев — один из первопроходцев инвестиционного бизнеса в России. В разные годы он был директором Московского филиала Тверьуниверсалбанка, первым вице-президентом банка, первым заместителем председателя правления АКБ «МФК», а с апреля 1999 года является председателем совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды». С 2013 по 2016 год возглавлял совет директоров Санкт-Петербургской биржи.
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