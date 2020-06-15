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Лисин предложил РЖД вернуть старый способ перевозить контейнеры

Владелец ПГК Владимир Лисин предложил увеличить погрузку на сети РЖД за счет перевозки контейнеров в полувагонах, а не только на фитинговых платформах. Эту идею поддержал глава госмонополии Олег Белозеров
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Фото: Анастасия Диева / ТАСС
Фото: Анастасия Диева / ТАСС

Основной владелец Первой грузовой компании (ПГК) Владимир Лисин предложил перевозить контейнеры в полувагонах, а не только на фитинговых платформах, чтобы решить проблему порожних вагонов и повысить погрузку на сети РЖД. Об этом он заявил на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), посвященном национальному плану восстановления экономики. Совещание состоялось в онлайн-режиме в четверг, 11 июня.

По словам Лисина, сейчас профицит полувагонов в России достигает 100 тыс. из более 500 тыс. (около 20%). «То есть создали профицит, сильный причем. <...> Мы посмотрели внимательно и подумали, где еще можно использовать [эти простаивающие вагоны]. Оказывается, у нас еще до сих пор старая норма существует, придуманная, наверное, когда-то в чьих-то интересах, о том, что контейнеры можно возить только на фитинговых платформах. Есть предложение вовлечь сейчас полувагоны [для перевозки контейнеров]», — сказал он.

РЖД в декабре 2014 года запретили перевозки контейнеров в полувагонах, сославшись на то, что способы размещения и крепления груза не обеспечивают сохранность вагонов и контейнеров. С тех пор контейнеры можно перевозить только на фитинговых платформах (от англ. fitting и fit — прилаживать, монтировать, собирать; специализированная платформа, предназначенная для перевозки крупнотоннажных контейнеров и оборудованная специализированными узлами для их крепления — фитинговыми упорами, которые входят в замок контейнера).

Какие аргументы приводили операторы

Железнодорожные операторы были против ограничений, отмечая значительно более низкие ставки на аренду полувагонов по сравнению с фитинговыми платформами. Первый заместитель гендиректора Новой перевозочной компании Вячеслав Станиславский в ноябре 2019 года говорил газете «Гудок», что при организации контейнерных перевозок в полувагонах улучшится логистика на напряженных направлениях, в том числе на Восточном полигоне (БАМ и Транссиб), где не хватает пропускных мощностей для вывоза угля в порты Дальнего Востока. В этом случае снизится потребность в порожних платформах для перевозки крупнотоннажных контейнеров, а за счет этого высвободится дефицитный подвижной состав на других направлениях, указывал он. Но ограничение на перевозки контейнеров в полувагонах до сих пор сохраняется.

На заседании у Белоусова гендиректор РЖД Олег Белозеров поддержал идею Лисина. «Это действительно интересное предложение, антикризисная мера хорошая», — сказал он. Прогноз РЖД на 2020 год, подготовленный в конце апреля, предполагает, что погрузка компании из-за коронавируса снизится на 4,8%, хотя изначально закладывался рост 2,9%.

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Фото: Гавриил Григоров / ТАСС


После выступления Белозерова Белоусов, возглавляющий совет директоров РЖД, обещал поручить Минтрансу рассмотреть просьбы владельца ПГК и проработать этот вопрос.

Среди крупнейших владельцев фитинговых платформ — «Трансконтейнер», контроль над которым РЖД продали группе «Дело» Сергея Шишкарева в конце 2019 года, и группа FESCO Зиявудина Магомедова и партнеров. РБК направил запросы представителям «Трансконтейнера» и FESCO.

Основные владельцы полувагонов в России, помимо ПГК, — Федеральная грузовая компания («дочка» РЖД), Globaltrans (крупнейшие акционеры — Андрей Филатов, Никита Мишин и Константин Николаев), «Нефтетранссервис» Вячеслава и Вадима Аминовых и Алексея Лихтенфельда, а также «Модум-Транс» Дмитрия Артякова и Андрея Бокарева.

Автор: Светлана Бурмистрова
При участии: Мария Кокорева
Теги: РЖД, ПГК, Владимир Лисин
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