Владелец «Трансконтейнера» оценил идею Лисина по перевозке контейнеров

Перевозка контейнеров в полувагонах противоречит отраслевым нормам безопасности, сообщил РБК представитель группы компаний «Дело». Так в компании отреагировали на предложение основного владельца Первой грузовой компании (ПГК) Владимира Лисина перевозить контейнеры в полувагонах, а не только на фитинговых платформах (платформа, предназначенная для перевозки крупнотоннажных контейнеров и оборудованная специализированными узлами для их крепления — фитинговыми упорами, которые входят в замок контейнера).

Представитель группы компаний «Дело» уточнил, использование полувагонов не дает возможности обеспечить надежное крепление контейнеров, из-за чего может деформироваться как груз, так и сами полувагоны.

Кроме того, перевозка контейнеров в полувагонах повышает стоимость транспортировки, указали в компании. Их обработка на портовых контейнерных терминалах менее технологичная и требует больше времени, чем обработка фитинговых платформ. «Для выгрузки или погрузки контейнера в порту на полувагон требуется минимум в 2-3 раза больше времени, чем при работе с фитинговыми платформами, поскольку контейнер в вагоне необходимо закрепить, установив между ним и стенками вагона брусья», — пояснили в компании. Там отметили, что такой процесс погрузки также означает дополнительные расходы на персонал.

Лисин объяснил свое предложение использовать полувагоны для перевозки контейнеров тем, что это решит проблему порожних вагонов, а также повысит погрузку на сети РЖД. Он отметил, что сейчас в России есть профицит полувагонов, который достигает 100 тыс. из более 500 тыс. (около 20%). «Есть предложение вовлечь сейчас полувагоны [для перевозки контейнеров]», — указал он.